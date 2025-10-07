Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

У краински дрон се е опитал да нападне атомна електроцентрала в руската Воронежка област, която граничи с Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на Росенергоатом.

Дронът се е разбил тази нощ в охладителна кула на централата, без да причини щети, съобщи държавната компания.

Image of the cooling tower of the Novovoronezh Nuclear Power plant in the Voronezh region after a Ukrainian drone attack. The facility has reportedly shut down operations. pic.twitter.com/gK8qgxeRVl — raging545 (@raging545) October 7, 2025

"През нощта на 6 срещу 7 октомври в района на Нововоронежката АЕЦ с технически средства беше свален боен безпилотен летателен апарат на Въоръжените сили на Украйна. В резултат на сблъсъка с изпарителната кула на действащия енергиен блок номер 6 на Нововоронежската АЕЦ се е стигнало до експлозия на дрона. Няма разрушения и пострадали, но на кулата е останала тъмна следа от последствията на детонацията", се казва в съобщението.

Report: Ukrainian drones targeted oil infrastructure in Siberia@SaroyaHem has more pic.twitter.com/fhnq23JwQC — WION (@WIONews) October 7, 2025

Безопасността на работата на Нововоронежката АЕЦ е осигурена и радиационният фон в района на станцията не се е променил. На мястото работят органите на реда.

Нововоронежката АЕЦ се намира на брега на река Дон на 45 км южно от град Воронеж. Има четири енергоблока и осигурява 92% от производството на всички електроцентрали в региона.