Илияна Йотова и Кирил Вълчев в Стара Загора: Преговори за мир в Украйна със силния глас на България!

З а активна дипломация, за мирни преговори час по-скоро, за да се сложи край на войната в Украйна, която след броени месеци ще навърши пет години, се обявиха кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те разговаряха с граждани в Стара Загора по актуални теми от българския вътрешно и външнополитически дневен ред.

Йотова подчерта, че от самото начало на конфликта президентската институция е неизменна в позицията си, че няма военно решение за Украйна. Единственото решение са дипломацията и преговорите. „Хиляди хора загиват и от двете страни, ощетени са поколения години напред. Не искаме Коалиция на желаещите, а Коалиция за мир, в която Европа да има своето предложение. А България да бъде активен глас“, посочи кандидатът за президент. Тя беше категорична, че не би позволила български войници да бъдат изпратени в Украйна.

Йотова изрази удовлетворение, че на проведения вчера Консултативен съвет за национална сигурност са дошли всички участници, провела се е съдържателна дискусия, всеки е изразил позицията си. Тя изтъкна трите основни стъпки, около които бе постигнато съгласие – да се използват политически и дипломатически канали за преговори, да се направят спешни консултации с нашите румънски и турски партньори за безопасно корабоплаване в Черно море, да се инициират разговори за мораториум между шестте държави, граничещи с Черно море, върху използването на дронове във водния басейн.

По думите на Йотова препъникамъкът за разногласието с някои представители на парламентарни групи е била позицията за края на войната. „Нашите опоненти искат все повече милиарди за оръжие, война на изтощение, изтощение, което е за всички ни. Няма как да се съгласим с това“, посочи тя.

„Партии, които не ни подкрепиха, настояваха в официалния документ на КСНС да бъде записано, че Русия е нападнала корабите. Няма как да се твърди подобно нещо, след като няма събрани доказателства и приключило разследване. Ако партийни лидери могат да си позволят подобно говорене, то държавните институции не могат да си позволят такъв запис“, заяви Илияна Йотова. Тя отбеляза, че във финалния документ е записано, че когато разполага с пълната информация от разследването, правителството е длъжно да запознае българските граждани с нея.

Илияна Йотова беше категорична, че такива важни и опасни теми не могат да се използват за предизборни цели. „Докато днес слушах някои участници в КСНС, се запитах дали сме били заедно вчера на едно и също заседание. Опитаха се да поругаят тази проява на държавност и заинтересованост на институциите да дадем гаранции на българските граждани. Такава политика не приемам“, подчерта тя.

Йотова посочи, че темата за Черно море става все по-важна заради сигурността му за региона и за цяла Европа, както и за продоволствената сигурност на Африка и Азия, тъй като през него минава основен продоволствен път. Черно море беше сред акцентите в изказването на Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН в края на септември.

„Светът стана прекалено сложен, за да си позволяваме да бъдем послушковци. България трябва да има активна външна политика“, подчерта тя и поздрави правителството за позициите в български интерес, които отстоява навън.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев изтъкна, че Илияна Йотова е политикът, който говори най-често за преговори и мир. Той посочи, че 14 пъти е бил при българската общност в Украйна, заедно са се крили в бомбоубежищата. „Сънародниците ни там искат войната да свърши час по-скоро“, заяви Вълчев. Той каза, че е канил със себе си в Украйна много от тези, които най-силно подкрепят войната. „Те отказаха – от страх“, сподели Вълчев.

На срещата в Стара Загора своята подкрепа за кандидатпрезидентската двойка заяви и заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той определи Илияна Йотова като държавник и силен политик, пример за силна жена в политиката. „С професионализма си и неуморното търсене на справедливост двамата с Румен Радев бяха 9 години противовес на безобразията в държавата. Когато говоря за национален суверенитет, пред мен е образът на Илияна Йотова“, заяви Пулев.

По-рано Илияна Йотова и Кирил Вълчев посетиха Казанлък и се срещнаха със симпатизанти.

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