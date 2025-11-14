Свят

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента

Обновена преди 36 минути / 14 ноември 2025, 08:07
Източник: БТА

У краинско нападение с дронове повреди рано днес три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения в черноморския пристанищен град Новоросийск, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Щабът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че мъж е пострадал след попадането на отломки от дрон в жилището му, а още трима души са били ранени при падане на парчета от безпилотен летателен апарат върху граждански плавателен съд в пристанището.

Междувременно оперативния щаб в Краснодарския край обяви, че лумналият пожар в петролна база в комплекса "Шесхарис" в Новоросийск вече е потушен. "Няма пострадали", се казва в изявление на щаба.

В гасенето на пожара са участвали 172-ма души и 51 единици техника на аварийно-спасителните подразделения, включително 76 души персонал и 23 единици техника от руското министерство на извънредните ситуации.

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 216 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана свалиха 216 украински безпилотни летателни апарата: 66 - над територията на Краснодарския край, 45 - над територията на Саратовска област, (. . .), 8 - над територията на Волгоградска област, 7 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Белгородска област, 3 - над територията на Тамбовска област, 2 - над територията на Брянска област, по един - над териториите на Воронежка, Нижегородска и Оренбургска област, 59 дрона бяха унищожени над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

Съобщава се също, че 19 дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

