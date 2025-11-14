Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

У краинско нападение с дронове повреди рано днес три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения в черноморския пристанищен град Новоросийск, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента. Изпочупени са стъклата на прозорците им.

Ночью Новороссийск посетила группа обломков. Горит нефтяной терминал "Шисхарис" и какое-то корыто в порту. pic.twitter.com/1oGkqYLAH7 — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) November 14, 2025

Щабът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че мъж е пострадал след попадането на отломки от дрон в жилището му, а още трима души са били ранени при падане на парчета от безпилотен летателен апарат върху граждански плавателен съд в пристанището.

Another angle from one of the many Ukrainian strikes on Russia's oil terminals in Novorossiysk tonight.



Reportedly Russian air defense batteries destroyed in this hit.



With no air defenses, we can expect that over the next few nights, Ukraine will take everything out. A major… pic.twitter.com/uxM9AyB72t — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 14, 2025

Междувременно оперативния щаб в Краснодарския край обяви, че лумналият пожар в петролна база в комплекса "Шесхарис" в Новоросийск вече е потушен. "Няма пострадали", се казва в изявление на щаба.

В гасенето на пожара са участвали 172-ма души и 51 единици техника на аварийно-спасителните подразделения, включително 76 души персонал и 23 единици техника от руското министерство на извънредните ситуации.

“We lost 27 of our own. In return, we destroyed 24,895 russian troops and 76,950 targets. That’s two entire army corps. For every one of ours – 1,000 of theirs.”



Madyar, commander of Ukraine’s drone forces. pic.twitter.com/E4eoKnqfLT — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) November 13, 2025

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 216 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана свалиха 216 украински безпилотни летателни апарата: 66 - над територията на Краснодарския край, 45 - над територията на Саратовска област, (. . .), 8 - над територията на Волгоградска област, 7 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Белгородска област, 3 - над територията на Тамбовска област, 2 - над територията на Брянска област, по един - над териториите на Воронежка, Нижегородска и Оренбургска област, 59 дрона бяха унищожени над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

Съобщава се също, че 19 дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.