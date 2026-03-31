Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

М ощна експлозия разтърси химически завод в руската република Татарстан, съобщи днес компанията собственик, предаде ДПА.

Според компанията „Сибур“ двама души са загинали и над 70 души са ранени при инцидента на обекта в град Нижнекамск, като според нея той се дължи на техническа неизправност. Пострадалите в завода за синтетични материали и пластмаси са получили необходимите медицински грижи.

“Медицинските служби работят на място, а пострадалите получават необходимата помощ“, съобщи говорител на „Сибур“, като добави, че броят на пострадалите при инцидента все още се уточнява.

Според изявление на руската агенция „Росавиация“ операциите на местното летище са били ограничени малко преди това. Това обикновено означава, че във въздуха са били засечени украински дронове и полетите са били преустановени като предпазна мярка.

Експлозията е предизвикала пожар, изпращайки нагоре стълб черен дим, издигащ се високо над града с 240 000 жители, който е бил видим отдалеч.

Ударната вълна е счупила прозорци в няколко жилищни сгради, съобщи кметът на Нижнекамск Радмир Беляев, цитиран от ТАСС.

Видеоклипове с неизвестен източник в социалните мрежи показват опити на руските противовъздушни сили в региона да прехванат дроновете. Нижнекамск се намира на повече от 1200 километра от Украйна и е център на руската петролна и химическа промишленост. Москва също така е създала производство на военни дронове в Татарстан.

В борбата си за отблъскване на продължаващата руска инвазия Украйна се опитва да унищожи военните и промишлени цели на противника, използвайки дронове с голям обсег, отбелязва ДПА.