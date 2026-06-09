Ученичка е арестувана след нападение с нож в училище в Манчестър, трима са ранени

Т рима души са били ранени при нападение с нож в училище в Манчестър, а ученичка е арестувана във връзка с инцидента, съобщи полицията.

Нападението е станало в училището Co-op Academy в квартал Блекли.

Според полицията на Голям Манчестър (GMP) пострадалите са получили наранявания от нож, но към момента няма данни те да са тежко ранени.

Екипи на спешните служби остават на мястото на инцидента, а полицията съобщи, че оказва подкрепа на училищното ръководство. От учебното заведение обявиха, че училището ще остане затворено до края на деня.

В изявление, публикувано малко след 09:00 часа местно време, полицията подчерта, че няма данни за по-широка заплаха за учениците и персонала.

Schoolgirl arrested after three injured by knife https://t.co/B5FHCg4LM0 — BBC Manchester (@BBCRadioManc) June 9, 2026

Питър Уудс, баща на ученичка от девети клас в училището, разказа пред BBC Radio Manchester, че е пристигнал на място, след като е получил обаждане за случилото се.

Той заяви, че никога не е предполагал, че подобно нападение може да се случи в училището, което посещава дъщеря му.

„Чуваш такива неща по новините, но те винаги се случват в други училища. Никога не си мислиш, че ще се случат в училището, където учи твоето дете“, каза Уудс.

Manchester school stabbings LIVE as girl arrested and three injured https://t.co/44wJHfZFOb — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) June 9, 2026

„Когато се случи буквално на прага ти, е ужасяващо.“

„Настъпва хаос, никой не знае цялата истина. Веднага щом чуеш думата „нож“, започваш да се страхуваш от най-лошото. Паниката настъпва моментално“, добави той.

По думите му вече се притеснява дали да изпрати детето си обратно в училището и иска да разбере какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати подобен инцидент в бъдеще.

Полицейското присъствие около гимназията остава засилено.

Събралите се по-рано пред входа хора вече са се разотишли, а на улицата продължават да бъдат разположени три полицейски автомобила.