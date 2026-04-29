България

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

29 април 2026, 11:53
Източник: IStock

П рокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия и постанови задържането му за срок до 72 часа, след като е нанесъл с нож средна телесна повреда на 43-годишен мъж в София, съобщиха от държавното обвинение.

По данни, събрани до момента по досъдебното производство, инцидентът е станал на 25 април 2026 г. около 21:50 часа пред къща в столицата. Обвиняемият Т.М. е нанесъл удар с нож в областта на лявата лопатка на пострадалия С.Г., вследствие на което му е причинил средна телесна повреда.

От прокуратурата уточняват, че нараняването представлява прободно-порезна рана в областта на лявата лопатка, проникваща в гръдната кухина.

Срещу Т.М. е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

Предвид възможността обвиняемият да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 29 април 2026 г., наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Нападение с нож София Сириец Средна телесна повреда Прокуратура Задържане под стража Обвиняем Пострадал Наказателен кодекс Досъдебно производство
