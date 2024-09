Мумия разкри тайната на най-старото сирене на света

В продължение на хилядолетия, суровият климат на пустинята Такламакан е запазил телата на погребаните в Таримския басейн. Но освен тленните останки на древната нация, пустинята е запазила и нещо шокиращо.

Археолози намериха мистериозно откритие в Сяохе, гробище от бронзовата епоха – окачени около вратовете на някои мумифицирани трупове са жълтеникави парчета от най-старото сирене в света.

Нов анализ на ДНК-то на най-древното сирене загатва как е било произвеждано, съобщиха изследователи в Cell.

A cheese was dug up with mummified human remains in the Xinjiang region of China. It's 3,600 years old, the oldest cheese ever found. It offers insights into the origins of the dairy product known as kefir https://t.co/VHIwO0lryI pic.twitter.com/v5iJnfNgUP