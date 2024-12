„Убиха го на място": Израел атакува с дрон готвача на кухнята в Газа, казва брат му

33-годишният Махмуд Алмадхун отива рано в събота към болница „Камал Адван“, за да занесе продукти на стотици пациенти в обсадения квартал Бейт Лахия в северната част на Газа.

Но миг по-късно израелски дрон нанася удар и убива Махмуд, според двама негови роднини - месеци след като той казва пред CNN, че оцеляването му след повече от година война е „най-голямата ни победа“.

„Убиха го на място“, каза в понеделник Хани Алмадхун, брат на Махмуд. „Насочили са се към него... Това е нападение срещу него. Това не е случайност.“

Приятел се втурнал да отведе Махмуд в медицинско заведение, но веднага бил обграден от стрелба, твърди Хани, който се намира във Вирджиния, пред CNN.

„Те мислеха, че могат да го спасят, но казаха, че снайперисткият огън е започнал да стреля по тях или близо до тях“, добави той. „Опитаха се да намерят друг път и не можаха. Така че просто го взеха вкъщи, казаха му последно сбогом, увиха го в одеяло и бързо го погребаха“.

Heartshattering to learn an Israeli drone has targeted and assassinated Mahmoud Almadhoun, one of the founders and chefs behind the Gaza Soup Kitchen.



What started as four pots and essential ingredients in Bait Lahia had grown into a remarkable effort to feed 3,000 people daily. pic.twitter.com/j5k3FEDkNX