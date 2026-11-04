Майк Джонсън се отказа от надпреварата за лидер на републиканското малцинство в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън на митинг

Майк Джонсън се отказа от надпреварата за лидер на републиканското малцинство в Камарата на представителите след тежкото поражение на партията на междинните избори.

Сред възможните му наследници са Стив Скализ и Джим Джордан, близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според прогнозите републиканците могат да загубят над 40 места в Камарата, в която досега имаха мнозинство от 220 депутати.

Очаквано: Силен резултат за републиканците

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за поста лидер на републиканското малцинство след тежката загуба на неговата партия на междинните избори, потвърди говорителят му, цитран от Франс прес.

Петдесет и четири годишният политик, който заема поста председател на Камарата от 2023 г., е уведомил републиканските депутати днес сутринта, че се отказва от надпреварата за ръководството на значително намалялата група републиканци в долната камара на Конгреса.

Според "Политико" Майк Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е сигурно дори дали преизбраният в своя избирателен район в Луизиана Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса.

Настоящият втори по ранг републиканец в Камарата, Стив Скализ, също представител на Луизиана, е сред претендентите за лидер на републиканското малцинство. Това предполага възможен сблъсък с Джим Джордан, ултраконсервативен конгресмен от Охайо, смятан за близък съюзник на Доналд Тръмп.

Според прогнозите на американските медии републиканците са на път да загубят повече от 40 места в Камарата на представителите, след като досега разполагаха с мнозинство от 220 места в 435-членната камара.