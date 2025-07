Туск: Европа и Полша трябва да бъдат готови за възможен конфликт с Русия до 2027 г.

Е вропа и Полша трябва да бъдат подготвени за възможен голям конфликт с Русия до 2027 г., заяви днес полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от ДПА. Туск подчерта, че правителството му ще извлече максимума от следващите две години, за да стабилизира ситуацията в Полша и да гарантира сигурността.

Полският премиер се позова на подобна оценка на ръководителя на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, с когото е разговарял малко преди това. Според тази оценка, до 2027 г. Русия и Китай могат да станат достатъчно силни, за да потърсят координирана конфронтация с НАТО и САЩ.

🇵🇱🇪🇺 NATO has already warned Poland that Russia will be ready for war with the EU in 2027, — Polish PM Tusk. pic.twitter.com/rFT6CXTJxH