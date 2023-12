Турция призова САЩ да спазят обещанието си за продажба на изтребители F-16

Т урският външен министър Хакан Фидан е казал на американския си колега Антъни Блинкън в телефонен разговор днес, че Турция очаква Съединените щати да действат в съответствие със съюза им в рамките на НАТО и да спазят обещанията си за продажбата на изтребители F-16 на Анкара, заяви турски дипломатически източник, цитиран от Ройтерс.

Разговорът е бил по инициатива на американската страна, ден след като турска парламентарна комисия одобри кандидатурата на Швеция за членство в НАТО, посочи източникът. Общото събрание на парламента също трябва да одобри кандидатурата, за да бъде тя ратифицирана.

