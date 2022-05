Турската лира е загубила 7,5 на сто от стойността си само за две седмици

Т урската лира е загубила от началото на месеца 7,5 на сто от стойността си, съобщава опозиционният в. "Сьозджу" в публикация на интернет сайта си днес.

Докато преди десетина дни курсът на щатския долар спрямо лирата е бил едно към 14,5-15, тази сутрин стойността на турската национална валута е спаднала до 15,95 лири за долар, пише изданието. Спрямо еврото курсът на лирата е 16,78 към едно.

"Не могат да удържат долара", пише в заглавие днес и опозиционният в. "Джумхуриет", като добавя, че същевременно все повече нараства цената на депозитите в турски лири, защитени от колебанията в курса на турската национална валута.

Според този вестник макар финансовият министър Нуреддин Небати да твърди, че целият свят одобрява успехите на турската икономика в последните две години, данните го опровергават.

В. "Карар" пък пише по темата, че макар резервите на централната банка да се топят, скокът на долара така и не може да бъде възпрян, а "милиони хора се задушават от хроничните увеличения" на цените.

"Защитата на курса (на лирата) е в ущърб на народа", пише в заглавие вестникът, според който разходите за поддържане на тази схема възлизат на 50 милиарда турски лири на месец.

Turkish Lira is weakening, even as - in recent days - EM FX is recovering. This illustrates that Lira weakness is home-grown, driven by excess credit growth that widens the current account deficit. The devaluation cycle that began in 2018 continues. Our fair value is $/TRY 16.50. pic.twitter.com/3ZeYTOYSxG