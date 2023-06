Туристи са открити мъртви в стаята си в луксозен хотел в Мексико

Д вама американски туристи са открити мъртви в луксозната им хотелска стая в Баха Калифорния Сур, Мексико.

Полицията и парамедиците пристигнали в хотел Rancho Pescadero около 21:00 ч. във вторник и открили двойката - мъж и жена, след като получили съобщения, че двамата са в безсъзнание.

Двойката била обявена за мъртва на място, съобщиха от полицията.

Луксозният хотел се намира в крайбрежната община Ел Пескадеро.

