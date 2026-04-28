Турист загина в Египет след ухапване от кобра по време на шоу

Г ермански турист загина след ухапване от змия по време на почивка в Египет, съобщиха властите. 57-годишният мъж, чиято самоличност не се разкрива, е присъствал на шоу с „заклинател на змии“ заедно със семейството си. Инцидентът е станал по-рано този месец, според германската полиция, която не уточнява точната дата, съобщава CNN.

Тричленното семейство от региона Унтералгой е било на ваканция в курорт в Хургада, на брега на Червено море. В официално изявление на баварската полиция от понеделник се потвърждава, че инцидентът е станал по време на развлекателна програма в хотела им. Шоуто включвало две змии, за които се предполага, че са били кобри. „Заклинателят“ поставял влечугите около вратовете на хора от публиката.

Фаталният инцидент се е случил, когато една от змиите е успяла да влезе под дрехите на германския турист.

Schlangenbeschwörer lässt einem Touristen (57) in Hurghada Kobra in die Hose kriechen: Deutscher stirbt. https://t.co/Swg0JQ0vs5 — 20 Minuten (@20min) April 27, 2026

„Една от змиите е изпълзяла в панталона на 57-годишния мъж и го е ухапала по крака. Малко след това той е проявил ясни симптоми на отравяне и се е наложила реанимация“, се посочва в полицейския доклад.

Мъжът е бил откаран в най-близката болница, където по-късно е починал.

Криминалната полиция в Меминген е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта на мъжа. Очакват се и резултатите от токсикологичната експертиза.

https://t.co/icQCN7BNPt — GB News (@GBNEWS) April 28, 2026

По данни на Световната здравна организация:

Между 81 000 и 138 000 души по света умират всяка година от ухапвания от змии.

Приблизително три пъти повече случаи водят до ампутации и други трайни увреждания.

От CNN са се свързали с египетските власти за коментар по случая, но към момента няма официален отговор.