В продължение на векове змиите са символ на промяна, растеж, еволюция и адаптация, срещани почти във всички терени - гори, блата, реки или пустини. От сменянето на кожата до ролята им в митологични истории, малко трансформации са толкова завладяващи, колкото истинската им еволюционна история. Докато повечето от нас си представят змиите като гладки, безкраки същества, един поглед назад във времето разкрива по-сложна картина. Дълго преди джунглите и пустините да ехтят от свиване, змиите са се придвижвали с малки, но функционални крака.
Еволюцията далеч не е права линия от гущер до змия, тя е пълна с отклонения и експерименти. Един такъв еволюционен бунтар, вкаменелост на змия, открита в прашните скали на Патагония, пренаписа познанията на учените за произхода на змиите. Популярно известна като "змията, която ходи", с таз и задни крайници, запазени след милиони години, тя е един от примерите, които показват, че природата доказва: не винаги бърза към съвършенството; понякога тества и променя курса бавно.
Repost because Twitter won't less us edit: I'm combining #FossilFriday & #WorldSnakeDay, so here's the amazing basal snake Najash rionegrina, from the Late Cretaceous Candeleros Fm. of Patagonia. Najash had hindlimbs & a pelvis connected to the spine. It gets not much cooler. pic.twitter.com/xYHY0fmH6w— Caitlín R. Kiernan (Plioplatecarqueen) (@auntbeast) July 16, 2021
- Вкаменелост, която промени науката за змиите
През 2006 г. палеонтолозите Себастиан Апестегуия и Хусам Захер обявиха сензационно откритие в списание Nature: впечатляваща вкаменелост на змия, която все още имала таз и здрави задни крака.
Когато Najash rionegrina, или вкаменелостта на "змията, която ходи", беше открита в Аржентина, херпетолозите намериха змия с крака и таз, здраво прикрепени към тялото ѝ, а не като отпуснатите остатъци, наблюдавани при съвременните змии. Тази сухоземна вкаменелост показа, че някои змии са се придвижвали по сушата с крака дълго след като други ги загубили, пренаписвайки представата, че всички змии са еволюирали по една права линия.
Najash Rionegrina was a basal snake from the Late Cretaceous found in modern Patagonia, Argentina. Najash was unusual because it had well-developed hind legs that extend outside the rib cage & were structural part of something resembling a hip. #FossilFriday pic.twitter.com/catffq3Vg9— Adam Zmarz (@AZiHeron) June 22, 2018
- Бавно сбогуване с крайниците
Еволюцията не е лишила змиите от краката им наведнъж. Вкаменелостните доказателства сочат към постепенно изчезване, първо предните крайници, докато задните са останали милиони години. В случая с Najash тези крака не са били "мъртво тегло". Те вероятно са ѝ помагали да се изкопава или да се подпира при лов.
How An Ancient Legged Snake Named Najash Is Helping Scientists Understand Reptilian Evolutionhttps://t.co/sx0eWbMqjf pic.twitter.com/mWj3FWOlS0— IFLScience (@IFLScience) November 21, 2019
- Какво прави Najash специална
Повечето древни змии с крака са били адаптирани към вода, но Najash е била истински сухоземник. Скелетът ѝ показва таза здраво свързан с гръбначния стълб, което предполага, че краката ѝ са били функционални, а не декоративни. Сканиране на черепите на Najash разкри както гущероподобни, така и змиеподобни черти, рисувайки картина на еволюцията в движение. Това не е било преходно странно явление, а жив вид.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019, Mashable รายงาน การค้นพบฟอสซิล “งูมีขา” ชื่อ Najash rionegrina ที่ ปาตาโกเนีย อาร์เจนตินา— Web3 Devs (@DAppDevTH) November 25, 2019
"การค้นพบครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า บรรพบุรุษของงูยุคปัจจุบัน มีรูปร่างและปากที่ใหญ่โต ไม่ใช่ตัวเล็ก ๆ อย่างที่เคยคิดกัน” -https://t.co/vxfHaSa4zB pic.twitter.com/MZ3GcesbHG
- Как учените разкриха тайните ѝ
Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа. Присъствал е и зъб, който се смяташе за изчезнал при змии, принуждавайки учените да преразгледат моделите за еволюция на змиите. Тази информация не просто преправи анатомичните схеми, а даде ново направление на палеонтологията, доказвайки, че вкаменелостите на дори "познати" същества могат да изненадат учените при ново откритие.
A belated #FossilFriday from Argentina! Here is the holotype of a very important snake from the area in which we were conducting fieldwork. This is the back part of Najash: a Cretaceous snake that still retained back legs! The bones around the verts are from the limbs and hips. pic.twitter.com/Lqyn6g6trh— Aaron LeBlanc (@AaronLeBlanc6) February 8, 2020
- По-широката картина на еволюцията
Откритието на Najash променя начина, по който мислим за напредъка в еволюцията. Вместо един път от гущер до змия, съществуват множество маршрути, експерименти и среди, които насочват адаптацията. Змиите с крака не са били еволюционни остатъци, те са успешни видове сами по себе си.
Najash показва, че еволюцията не е линейна. Милиони години преди появата на съвременните змии, някои от тях отказали да загубят краката си. Те оставили вкаменелост, която днес ни учи на удивителните изненади на природата.