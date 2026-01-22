Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

В продължение на векове змиите са символ на промяна, растеж, еволюция и адаптация, срещани почти във всички терени - гори, блата, реки или пустини. От сменянето на кожата до ролята им в митологични истории, малко трансформации са толкова завладяващи, колкото истинската им еволюционна история. Докато повечето от нас си представят змиите като гладки, безкраки същества, един поглед назад във времето разкрива по-сложна картина. Дълго преди джунглите и пустините да ехтят от свиване, змиите са се придвижвали с малки, но функционални крака.

Еволюцията далеч не е права линия от гущер до змия, тя е пълна с отклонения и експерименти. Един такъв еволюционен бунтар, вкаменелост на змия, открита в прашните скали на Патагония, пренаписа познанията на учените за произхода на змиите. Популярно известна като "змията, която ходи", с таз и задни крайници, запазени след милиони години, тя е един от примерите, които показват, че природата доказва: не винаги бърза към съвършенството; понякога тества и променя курса бавно.

Repost because Twitter won't less us edit: I'm combining #FossilFriday & #WorldSnakeDay, so here's the amazing basal snake Najash rionegrina, from the Late Cretaceous Candeleros Fm. of Patagonia. Najash had hindlimbs & a pelvis connected to the spine. It gets not much cooler. pic.twitter.com/xYHY0fmH6w