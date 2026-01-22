Свят

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

22 януари 2026, 06:45
Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията
Източник: iStock

В продължение на векове змиите са символ на промяна, растеж, еволюция и адаптация, срещани почти във всички терени - гори, блата, реки или пустини. От сменянето на кожата до ролята им в митологични истории, малко трансформации са толкова завладяващи, колкото истинската им еволюционна история. Докато повечето от нас си представят змиите като гладки, безкраки същества, един поглед назад във времето разкрива по-сложна картина. Дълго преди джунглите и пустините да ехтят от свиване, змиите са се придвижвали с малки, но функционални крака.

Еволюцията далеч не е права линия от гущер до змия, тя е пълна с отклонения и експерименти. Един такъв еволюционен бунтар, вкаменелост на змия, открита в прашните скали на Патагония, пренаписа познанията на учените за произхода на змиите. Популярно известна като "змията, която ходи", с таз и задни крайници, запазени след милиони години, тя е един от примерите, които показват, че природата доказва: не винаги бърза към съвършенството; понякога тества и променя курса бавно.

  • Вкаменелост, която промени науката за змиите

През 2006 г. палеонтолозите Себастиан Апестегуия и Хусам Захер обявиха сензационно откритие в списание Nature: впечатляваща вкаменелост на змия, която все още имала таз и здрави задни крака.

Когато Najash rionegrina, или вкаменелостта на "змията, която ходи", беше открита в Аржентина, херпетолозите намериха змия с крака и таз, здраво прикрепени към тялото ѝ, а не като отпуснатите остатъци, наблюдавани при съвременните змии. Тази сухоземна вкаменелост показа, че някои змии са се придвижвали по сушата с крака дълго след като други ги загубили, пренаписвайки представата, че всички змии са еволюирали по една права линия.

  • Бавно сбогуване с крайниците

Еволюцията не е лишила змиите от краката им наведнъж. Вкаменелостните доказателства сочат към постепенно изчезване, първо предните крайници, докато задните са останали милиони години. В случая с Najash тези крака не са били "мъртво тегло". Те вероятно са ѝ помагали да се изкопава или да се подпира при лов.

  • Какво прави Najash специална

Повечето древни змии с крака са били адаптирани към вода, но Najash е била истински сухоземник. Скелетът ѝ показва таза здраво свързан с гръбначния стълб, което предполага, че краката ѝ са били функционални, а не декоративни. Сканиране на черепите на Najash разкри както гущероподобни, така и змиеподобни черти, рисувайки картина на еволюцията в движение. Това не е било преходно странно явление, а жив вид.

  • Как учените разкриха тайните ѝ

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа. Присъствал е и зъб, който се смяташе за изчезнал при змии, принуждавайки учените да преразгледат моделите за еволюция на змиите. Тази информация не просто преправи анатомичните схеми, а даде ново направление на палеонтологията, доказвайки, че вкаменелостите на дори "познати" същества могат да изненадат учените при ново откритие.

  • По-широката картина на еволюцията

Откритието на Najash променя начина, по който мислим за напредъка в еволюцията. Вместо един път от гущер до змия, съществуват множество маршрути, експерименти и среди, които насочват адаптацията. Змиите с крака не са били еволюционни остатъци, те са успешни видове сами по себе си.

Najash показва, че еволюцията не е линейна. Милиони години преди появата на съвременните змии, някои от тях отказали да загубят краката си. Те оставили вкаменелост, която днес ни учи на удивителните изненади на природата.

Източник: indiatimes    
змии еволюция на змиите Najash rionegrina вкаменелости змии с крака палеонтология древни влечуги Патагония научно откритие нелинейна еволюция
