Свят

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

26 март 2026, 16:20
Източник: iStock

46-годишна жена почина, след като бе ухапана от гърмяща змия по време на поход в регионалния парк Уайлдвуд в окръг Вентура, Калифорния, САЩ.

Жената, чието име беше съобщено от местните медии KTLA, Los Angeles Times и CBS News LA като Габриела Баутиста, е била ухапана, докато се е разхождала по пътеката на 14 март, малко преди обяд местно време.

Жителката на Мурпарк е била транспортирана с медицински хеликоптер до болница за лечение, но е починала 5 дни по-късно, на 19 март, съобщиха от противопожарната служба на окръг Вентура.

Тя е починала в резултат на токсичност от отрова на гърмяща змия, заявиха от службата на съдебния лекар на окръг Вентура.

Нейната смърт настъпва в момент, когато тийнейджърка бе спасена след ухапване от гърмяща змия в същия регион – Таузънд Оукс, Калифорния.

В петък, 20 март, момичето паднало от велосипеда си и претърпяло ухапване от змия близо до началото на пътеката Уенди Драйв около 19:30 ч. местно време.

Пожарникарите успели да се изкачат по пътеката и да я спасят, съобщава Los Angeles Times, който след това предава, че тя е била отведена в местна болница с леки наранявания.

„Те успяха да достигнат до пациента чрез преход, да оценят състоянието му и да помогнат за спасяването и извеждането на този пациент обратно в безопасна зона, където чакаше линейката,“ каза говорителят на противопожарната служба на окръг Вентура Андрю Дауд.

Миналия месец Джулиан Ернандес карал своя планински велосипед по пътеката Куейл Хил на 1 февруари около 11:00 ч. местно време, когато бил ухапан, според медията.

Скаутът се е опитал да стигне до безопасно място с велосипеда си, но след това е бил повален от ефектите на отровата, съобщи KNBC-TV.

Властите, които се отзовали на мястото, го прехвърлили в болница, където той изпаднал в кома и бил поставен в интензивно отделение. Той почина на 4 март.

От 14 март насам противопожарната служба на окръг Вентура е получила 4 сигнала за ухапвания от гърмящи змии, каза Дауд пред Los Angeles Times. Те съобщават, че в окръга са регистрирани общо 9 ухапвания през 2025 г.

Гърмящите змии могат да бъдат разпознати по главата им с триъгълна форма, отличителните белези и петнистото тяло, според UCI Health.

Д-р Джефри Сучард, лекар по спешна медицина и медицински токсиколог в UCI Health, заяви, че е жизненоважно да се стигне до болница „незабавно“, ако бъдете ухапани от отровно влечуго.

„Няма препоръчителна интервенция на мястото на ухапване от отровна змия“, каза Сучард. „Вашата цел е да стигнете до болница възможно най-скоро, за да бъдете оценени за евентуално лечение с противоотрова“.

Източник: People    
Последвайте ни
Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

Фаталният полет на Джон Кенеди-младши: Зловещите думи към неговия инструктор в последния ден от живота му

Фаталният полет на Джон Кенеди-младши: Зловещите думи към неговия инструктор в последния ден от живота му

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

pariteni.bg
7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 19 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 18 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 17 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

