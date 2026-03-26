Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

46-годишна жена почина, след като бе ухапана от гърмяща змия по време на поход в регионалния парк Уайлдвуд в окръг Вентура, Калифорния, САЩ.

Жената, чието име беше съобщено от местните медии KTLA, Los Angeles Times и CBS News LA като Габриела Баутиста, е била ухапана, докато се е разхождала по пътеката на 14 март, малко преди обяд местно време.

Жителката на Мурпарк е била транспортирана с медицински хеликоптер до болница за лечение, но е починала 5 дни по-късно, на 19 март, съобщиха от противопожарната служба на окръг Вентура.

Тя е починала в резултат на токсичност от отрова на гърмяща змия, заявиха от службата на съдебния лекар на окръг Вентура.

Нейната смърт настъпва в момент, когато тийнейджърка бе спасена след ухапване от гърмяща змия в същия регион – Таузънд Оукс, Калифорния.

В петък, 20 март, момичето паднало от велосипеда си и претърпяло ухапване от змия близо до началото на пътеката Уенди Драйв около 19:30 ч. местно време.

Пожарникарите успели да се изкачат по пътеката и да я спасят, съобщава Los Angeles Times, който след това предава, че тя е била отведена в местна болница с леки наранявания.

„Те успяха да достигнат до пациента чрез преход, да оценят състоянието му и да помогнат за спасяването и извеждането на този пациент обратно в безопасна зона, където чакаше линейката,“ каза говорителят на противопожарната служба на окръг Вентура Андрю Дауд.

Миналия месец Джулиан Ернандес карал своя планински велосипед по пътеката Куейл Хил на 1 февруари около 11:00 ч. местно време, когато бил ухапан, според медията.

Скаутът се е опитал да стигне до безопасно място с велосипеда си, но след това е бил повален от ефектите на отровата, съобщи KNBC-TV.

Властите, които се отзовали на мястото, го прехвърлили в болница, където той изпаднал в кома и бил поставен в интензивно отделение. Той почина на 4 март.

От 14 март насам противопожарната служба на окръг Вентура е получила 4 сигнала за ухапвания от гърмящи змии, каза Дауд пред Los Angeles Times. Те съобщават, че в окръга са регистрирани общо 9 ухапвания през 2025 г.

Гърмящите змии могат да бъдат разпознати по главата им с триъгълна форма, отличителните белези и петнистото тяло, според UCI Health.

Д-р Джефри Сучард, лекар по спешна медицина и медицински токсиколог в UCI Health, заяви, че е жизненоважно да се стигне до болница „незабавно“, ако бъдете ухапани от отровно влечуго.

„Няма препоръчителна интервенция на мястото на ухапване от отровна змия“, каза Сучард. „Вашата цел е да стигнете до болница възможно най-скоро, за да бъдете оценени за евентуално лечение с противоотрова“.