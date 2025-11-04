Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

И ма една любопитна история, която често циркулира в интернет форуми и подкасти – легенда за 15-метрова змия, която се крие в дълбините на Централна Африка, известна с това, че изскача от джунглата и удря минаващи хеликоптери, когато бъде обезпокоена. Като повечето истории в криптозоологията, тя почти сигурно е пълна измислица – но е една страхотна приказка.

Реми Ван Лиерде, белгийски полковник от военновъздушните сили, служил през Втората световна война, прави твърдението през 1980 г. по време на интервю за британското телевизионно предаване Mysterious World, водено от известния писател на научна фантастика Артър К. Кларк.

Ван Лиерде твърди, че през 1959 г. се натъкнал на гигантска зеленикаво-кафява змия, докато летял с хеликоптер над провинция Катанга в белгийския окупиран Конго (сега Демократична република Конго). Като опитен пилот, Ван Лиерде твърди, че бил изключително умел в преценяването на размерите на нещата на земята от небето.

„Бих казал, че змията, която видях там, беше близо 15 метра“, казал той в предаването.

Inside The Myth Of The 15-Meter Congo Snake, Cryptozoology’s Most Outlandish Claimhttps://t.co/1Ktbi9ufru — IFLScience (@IFLScience) November 3, 2025

Той разказал, че хеликоптерът се спуснал на около 9 метра от змията долу, при което тя „вдигнала“ врата си на около 3 метра и огледала хеликоптера.

„Можех много ясно да видя главата“, която казал, че приличала на „много голям кон“ с огромна триъгълна челюст.

„Чувствам – и съм убеден – че ако бях в обсега ѝ, щеше да ме нападне. Главата, бих казал, беше сигурно 60 см широка и 91 см дълга. Можеше лесно да изяде човек“, казал Ван Лиерде.

Заедно с този разказ от първа ръка, Ван Лиерде успял да снима снимка на гледката. Обаче изображението било черно-бяло, освен това малко размазано.

Като уважаван ветеран от военновъздушните сили, Ван Лиерде често се смята за надежден източник, който няма видима причина да измисля такова твърдение. Обаче изглежда изключително съмнително, че тази митична змия тайно живее в Конго.

Най-големият вид змия, известен да живее в района, е африканският скален питон (Python sebae). Те обикновено нарастват до над 3 метра, макар да има надеждни сведения за екземпляри, достигащи до 6 метра.

Обаче историята на Ван Лиерде за змия с размерите на влак не е единственият колосален криптид, докладван в дълбините на басейна на Конго. Един от най-известните е мокеле-мбембе, чудовище, живеещо в блата, за което се казва, че прилича на дълговрат динозавър завропод.

Всъщност в умовете на някои това мистериозно същество може да е оцеляло от астероида, който изтрил не-птичи динозаври преди около 66 милиона години.

Повечето учени вярват, че вместо мокеле-мбембе (което можете да видите на горната снимка), очевидците вероятно са виждали слонове или черни носорози, едри бозайници, които могат да бъдат сбъркани с праисторически зверове, ако са скрити от гъсти дъждовни гори.

С напредъка в изкуствения интелект, ще видим ли нови и все по-сложни измами с чудовища, подобни на класическите за Лох Неското чудовище или Бигфут, да се промъкват в светлината на прожекторите?

Що се отнася до гигантския питон на Ван Лиерде, можем да предположим, че той се е натъкнал на африкански скален питон.