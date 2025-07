Заловиха змия в пътнически самолет - експерт разкрива как се е озовала там

П олет в Австралия беше отложен с два часа, след като в товарното отделение на самолета беше открита змия без билет, пише Sky News.

Влечугото е било открито, докато пътници се качвали на полет VA337 на Virgin Australia на летище Мелбърн, пътуващ за Бризбейн.

Ловецът на змии Марк Пели каза, че си е помислил, че може да е отровна, когато се е приближил до нея в тъмния трюм.

Но се оказва безобидна 60-сантиметрова зелена дървесна змия.

Today, a Virgin Australia flight VA337 at Melbourne Airport was delayed for over an hour after a green tree snake was found in the forward cargo compartment.



A Snake catcher removed the non-venomous reptile, which likely stowed away in a passenger’s suitcase from Queensland.… pic.twitter.com/CjNuQ5ZfuK