Турция прекратява търговските отношения с Израел

Т урция прекрати всякакъв износ и внос към и от Израел от днес, съобщи Блумбърг, като се позова на два турски източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Израелският външен министър Израел Кац каза в отговор, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарушава споразуменията между Турция и Израел, като блокира пристанищата за израелския внос и износ.

BREAKING: 🇹🇷 🇮🇱 Turkey officially halts all trade with Israel. pic.twitter.com/QKidvj9rkD

„Така действа един диктатор – като не зачита интересите на турския народ и търговците и игнорира международните търговски споразумения“, написа той в профила си в социалната мрежа „Екс“.

Кац посочи, че е инструктирал израелското външно министерство да работи върху създаването на алтернатива на търговията с Турция, като се фокусира върху местното производство и вноса от други страни.

BREAKING:



Turkey is suspending all trade with Israel effective immediately according to Bloomberg



🇮🇱🇹🇷 pic.twitter.com/1LEpRIQd8J