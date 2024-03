"Тук съм, за да защитя дъщерите си и себе си“: Лагерите за бойно обучение на жени в Судан

У чилищен двор в Порт Судан, където децата са учели и играели преди войната, се е превърнал в място за бойно обучение на жени и момичета. Ученици, учители и възпитатели се срещат всеки ден, за да се учат как да стрелят с картечници AK47. Те са обучавани от военни офицери. Някои са се присъединили към ученията от лоялност към своите синове, бащи, чичовци и братя, които са били разположени в цялата страна.

„Ние подкрепяме военните! Те нямат нужда от нас, но ние сме тук, за да ги подкрепяме“, крещят ентусиазирано те под зоркия поглед на новите си командири, разказва Юсра Елбагир, който работи като репортер за Sky News.

„Синът ми беше убит от Силите за бърза подкрепа (RSF) – той беше офицер“, казва една жена, докато ридае.

Други се обучават от чиста необходимост.

"Тук сме, за да защитим себе си и децата си", казва друга жена. Тя посочва, че RSF са убили племенника ѝ и са отвлекли племенницата ѝ, която все още е в неизвестност.

Този лагер е един от многото места за обучение на жени и момичета, появили се в цялата страна, след като главнокомандващият на Суданските въоръжени сили (SAF) Абделфатах Бурхан призова цивилните да се бият с RSF.

"Мащабът на изнасилванията е немислим”

Една от инициативите, които стоят зад набирането на войници в Порт Судан, се нарича "Кандакат" - което означава "нубийски кралици воини" - дума, използвана за описание на жените, които са оглавили антирежимните протести по време на революцията в Судан през декември 2018 г.

"Мащабът на изнасилванията е немислим. Срещали сме момичета в тези лагери, които са били изнасилвани", казва друга жена в училищния двор. "Имам три момичета - тук съм, за да защитя тях и себе си", допълва тя.

Докато държат картечниците си, в съзнанието им изниква образ на сестрите Нусейбе. Те са били част от първия судански женски боен батальон, сформиран през 1990 г. от управляващата ислямистка партия на бившия военен диктатор Омар ал Башир - само около година след неговия преврат, сложил край на четирите години на демокрация, последвала революцията от 1985 г.

Техните задачи били ограничени до подкрепа на армията по време на гражданската война срещу Южен Судан, която в крайна сметка разкъсва страната на две.

