Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Д оналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната „има интерес да поумнее - и то бързо“, в публикация в социалната мрежа Truth Social на фона на напълно блокирани преговори между Вашингтон и Техеран през последните дни.

„Иран не успява да се съвземе. Те не знаят как да сключат сделка“ по ядрената програма, добави той, цитиран от АФП.

Към публикацията Тръмп приложи своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автоматично оръжие и позира на фон, наподобяващ военна сцена, придружена от надпис: „КРАЙ С ИГРАТА НА ДОБРИЯ!“.

Усилията за прекратяване на войната в Близкия изток остават в застой. Съединените щати изразяват скептицизъм към ново предложение на Техеран за деблокиране на Ормузкия проток, който в момента е почти парализиран.

Информация на американския сайт „Аксиос“, цитирана и от иранската държавна агенция „ИРНА“, сочи, че иранското предложение предвижда отваряне на протока и прекратяване на военните действия, а преговорите по ядрената програма да бъдат отложени за по-късен етап.

Тази тема обаче остава ключова за САЩ и Израел.

В същото време „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, позовавайки се на американски представители, че Тръмп е наредил на съветниците си да се подготвят за продължителна блокада на Иран.

По данни на изданието президентът е заявил, включително по време на кризисна среща в понеделник, че възнамерява да продължи натиска върху иранската икономика и петролните ѝ доставки чрез блокиране на пристанищната инфраструктура.

Оценката му е, че алтернативните варианти - възобновяване на бомбардировките или изтегляне от конфликта - носят по-големи рискове в сравнение с поддържането на блокадата, посочват източниците.