Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран „не може да изнудва“ САЩ, след като Ислямската република обяви, че ще възобнови блокадата на Ормузкия проток, предаде Франс Прес.
„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран. „Те не могат да ни изнудват“, добави американският президент.
'They can't blackmail us' - Trump as Iran re-enforces 'strict' control in Hormuz, says talks 'working out very well'
Тръмп каза още, че е имало „много добри разговори“, целящи трайно прекратяване на военните действия в Близкия изток. „Всъщност нещата вървят много добре и ще знаем повече до края на деня. Разговаряме с тях и заемаме твърда позиция“, заяви той.