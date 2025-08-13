Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

В ойски от Националната гвардия на САЩ започнаха да се появяват по улиците на Вашингтон, ден след като президентът Доналд Тръмп разположи войските в града и пое контрола над полицейските сили, твърдейки, че насилствените престъпления са извън контрол.

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ.

Властите заявиха, че се очаква да бъдат разположени 800 войници от Националната гвардия, както и 500 федерални служители на реда, съобщава Би Би Си (BBC).

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, демократка, която отрече, че престъпността е извън контрол в града ѝ, определи разполагането на войски като „авторитарен натиск“. Тръмп, републиканец, заплаши с подобни разполагания също и Ню Йорк и Чикаго, други два града, контролирани от демократите.

Войниците в камуфлажни униформи навлизат в столицата на САЩ след обявяването на Тръмп в понеделник. Те са видени да издигат барикади пред няколко правителствени сгради и да се снимат с туристи.

Двадесет и трима души бяха арестувани от федерални агенти в понеделник вечерта, според прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. Агентите подпомагат местните правоприлагащи органи. Тя каза, че арестите са за убийство, престъпления с оръжие, търговия с наркотици, непристойни действия, преследване, безразсъдно шофиране и други престъпления.

„Това е само началото“,

подчерта Ливит. „През следващия месец администрацията на Тръмп безмилостно ще преследва и арестува всеки насилствен престъпник в окръга, който нарушава закона, подкопава обществената безопасност и застрашава законопослушните американци“, каза още тя.

Директорът на ФБР Каш Пател по-късно заяви, че агенти на ФБР са участвали в около половината от тези арести.

Кметът на Вашингтон и началникът на полицията на града заявиха по-рано през деня, че споделят една и съща цел с федералните агенти. „Това, върху което съм фокусирана, е федералното увеличение на персонала и как да се възползваме максимално от федералните служители, които имаме“, каза Баузър след среща във вторник с главния прокурор на САЩ Пам Бонди.

Началникът на вашингтонската полиция Памела Смит заяви: „Знаем, че трябва да премахнем незаконните оръжия от улиците си и ако имаме този приток на засилено присъствие, знаем, че това ще направи града ни още по-добър“.

Но във вторник вечерта в кметството кметът изостри критиките си към Тръмп. Баузър призова членовете на общността да „защитават града ни, да защитават автономията ни, да защитават самоуправлението ни и да се изправят срещу този човек и да се уверят, че избираме демократи в Камарата на представителите, за да имаме подкрепа срещу този

авторитарен натиск“

според New York Times.

Това се случва, след като е започнато издирване на въоръжен нападател, който уби мъж в понеделник вечерта в Логан Съркъл, един от най-модерните квартали на Вашингтон, само на миля (1,6 км) от Белия дом. Това е 100-ното убийство, регистрирано във Вашингтон тази година, според местните медии. Полицията съобщава, че заподозреният е бил видян за последно с черна риза и пушка. Стрелбата накара Тайните служби на САЩ да засилят сигурността пред дома на президента като предпазна мярка.

Според данни за престъпността, публикувани от Столичната полиция на Вашингтон, насилствените престъпления са достигнали пик през 2023 г. и са спаднали с 35% миналата година до най-ниското си ниво от три десетилетия.

Но председателят на полицейския съюз на Вашингтон Грег Пембъртън оспори тези данни, като преди това обвини градското полицейско управление в „умишлено фалшифициране на данни за престъпността, създавайки фалшив разказ за намалена престъпност, докато общностите страдат“.

Данните на ФБР също показват спад на престъпността във Вашингтон миналата година – по-скромно намаление от 9%. Проучванията показват, че процентът на убийствата в столицата е по-висок от средния в сравнение с други големи градове в САЩ.