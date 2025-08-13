Свят

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

13 август 2025, 10:05
Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон
Националната гвардия във Вашингтон   
Източник: GettyImages

В ойски от Националната гвардия на САЩ започнаха да се появяват по улиците на Вашингтон, ден след като президентът Доналд Тръмп разположи войските в града и пое контрола над полицейските сили, твърдейки, че насилствените престъпления са извън контрол.

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ.

Властите заявиха, че се очаква да бъдат разположени 800 войници от Националната гвардия, както и 500 федерални служители на реда, съобщава Би Би Си (BBC).

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, демократка, която отрече, че престъпността е извън контрол в града ѝ, определи разполагането на войски като „авторитарен натиск“. Тръмп, републиканец, заплаши с подобни разполагания също и Ню Йорк и Чикаго, други два града, контролирани от демократите.

Войниците в камуфлажни униформи навлизат в столицата на САЩ след обявяването на Тръмп в понеделник. Те са видени да издигат барикади пред няколко правителствени сгради и да се снимат с туристи.

Двадесет и трима души бяха арестувани от федерални агенти в понеделник вечерта, според прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. Агентите подпомагат местните правоприлагащи органи. Тя каза, че арестите са за убийство, престъпления с оръжие, търговия с наркотици, непристойни действия, преследване, безразсъдно шофиране и други престъпления. 

„Това е само началото“,

подчерта Ливит. „През следващия месец администрацията на Тръмп безмилостно ще преследва и арестува всеки насилствен престъпник в окръга, който нарушава закона, подкопава обществената безопасност и застрашава законопослушните американци“, каза още тя.

Директорът на ФБР Каш Пател по-късно заяви, че агенти на ФБР са участвали в около половината от тези арести. 

Кметът на Вашингтон и началникът на полицията на града заявиха по-рано през деня, че споделят една и съща цел с федералните агенти. „Това, върху което съм фокусирана, е федералното увеличение на персонала и как да се възползваме максимално от федералните служители, които имаме“, каза Баузър след среща във вторник с главния прокурор на САЩ Пам Бонди.

Началникът на вашингтонската полиция Памела Смит заяви: „Знаем, че трябва да премахнем незаконните оръжия от улиците си и ако имаме този приток на засилено присъствие, знаем, че това ще направи града ни още по-добър“.

Тръмп разположи Националната гвардия във Вашингтон
8 снимки
Националната гвардия Вашингтон
Националната гвардия Вашингтон
Националната гвардия Вашингтон
Националната гвардия Вашингтон

Но във вторник вечерта в кметството кметът изостри критиките си към Тръмп. Баузър призова членовете на общността да „защитават града ни, да защитават автономията ни, да защитават самоуправлението ни и да се изправят срещу този човек и да се уверят, че избираме демократи в Камарата на представителите, за да имаме подкрепа срещу този

авторитарен натиск

 според New York Times.

Това се случва, след като е започнато издирване на въоръжен нападател, който уби мъж в понеделник вечерта в Логан Съркъл, един от най-модерните квартали на Вашингтон, само на миля (1,6 км) от Белия дом. Това е 100-ното убийство, регистрирано във Вашингтон тази година, според местните медии. Полицията съобщава, че заподозреният е бил видян за последно с черна риза и пушка. Стрелбата накара Тайните служби на САЩ да засилят сигурността пред дома на президента като предпазна мярка.

Според данни за престъпността, публикувани от Столичната полиция на Вашингтон, насилствените престъпления са достигнали пик през 2023 г. и са спаднали с 35% миналата година до най-ниското си ниво от три десетилетия.

Но председателят на полицейския съюз на Вашингтон Грег Пембъртън оспори тези данни, като преди това обвини градското полицейско управление в „умишлено фалшифициране на данни за престъпността, създавайки фалшив разказ за намалена престъпност, докато общностите страдат“.

Данните на ФБР също показват спад на престъпността във Вашингтон миналата година – по-скромно намаление от 9%. Проучванията показват, че процентът на убийствата в столицата е по-висок от средния в сравнение с други големи градове в САЩ.

По темата

Източник: BBC    
Национална гвардия Вашингтон престъпност Доналд Тръмп кмет Мюриъл Баузър
Последвайте ни
Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 30 минути

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 32 минути

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 51 минути

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 52 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 52 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 53 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

<p>Великобритания включи България в черен списък за депортации</p>

Великобритания включи България в черен списък за депортации

България Преди 1 час

Страните са предимно от Африка и Азия – Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са единствените две европейски страни, които намират място в този списък

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 1 час

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Това не е първото ПТП, което прави младежът

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

<p>Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол</p>

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 3 часа

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Бившият прессекретар на кралица Елизабет II към принц Хари: „Спрете да бъдете жертва“

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg