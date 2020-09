Тръмп: Няма да дам властта, Байдън: Aрмията ще се намеси

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да се ангажира с мирен трансфер на властта, ако загуби изборите през ноември, съобщава Би Би Си.

"Е, ще трябва да видим какво ще стане", каза той на пресконференция в Белия дом. Тръмп добави, че резултатът от изборите може да бъде атакуван във Върховния съд на САЩ заради гласуването по пощата, насърчавано от местните власти в повечето щати като мярка срещу разпространението на коронавируса.

До този момент не е имало случай, в който загубилият вота за президент да не признае резултата и да не предаде мирно властта.

Ако Тръмп не спечели и откаже да приеме резултата от изборите, това ще вкара САЩ в безпрецедентна ситуация, за която не е ясно как ще се развие.

Опонентът му, демократът Джо Байдън, по-рано заяви, че при такъв сценарий смята, че армията ще трябва да се намеси.

"Да видим какво ще се случи. Знаете, че много ясно изразих недоволството си от гласуването и че то е пълна катастрофа", каза той на пресконференция в Белия дом в сряда, попитан дали може гарантира мирен трансфер на властта след изборите. "За да бъда честен, няма да има трансфер на властта. Ще има продължение."

"Процесът на гласуване излезе извън контрол и вие го знаете много добре. Знаете ли кой друг го знае по-добре от всички останали? Демократите", добави Тръмп.

Според него има заплаха от мащабна измама и фалшифициране на бюлетини и гласуване на "мъртви души". Тръмп каза още, че гласуването по пощата прави предстоящите избори уязвими за чуждестранна намеса.

