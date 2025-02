Тръмп за Пентагона: Ще открием злоупотреби и измами за милиарди

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че очаква от Илон Мъск да разкрие злоупотреби и измами за милиарди долари в Пентагона в рамките на разследване, което милиардерът ще проведе, предаде Ройтерс.

„Ще му кажа много скоро, може би в следващите 24 часа, да провери Министерството на образованието. След това и въоръжените сили. Да провери военните“, заяви Тръмп по време на телевизионно интервю за канал „Фокс Нюз“. „Ще открием злоупотреби и измами за милиарди, за стотици милиони“, допълни Тръмп, говорейки за Пентагона.

Бюджетът на Министерството на отбраната на САЩ е приблизително трилион долара годишно. През декември тогавашният президент на страната Джо Байдън подписа проектозакон, допускащ разходи за отбрана в размер на 895 млрд. долара за фискалната година, която приключва на 30 септември.

President Donald Trump: “In 24 hours I’m going to have Elon check the Department of Education… and then the military. We'll find hundreds of billions of dollars of fraud and abuse.”



