Тръмп взриви социалните мрежи с въпрос към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Президентът на САЩ подари парфюми от собствената си сериа аромати на сирийския си колега

13 ноември 2025, 09:43
Доналд Тръмп и Ахмед ал-Шараа в Овалния кабинет   
Източник: БТА/AP

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс реагира в сряда на видео, станало вирусно в социалните мрежи, в което се вижда разговор между президента Доналд Тръмп и сирийския лидер Ахмед ал-Шараа в Овалния кабинет, пише Newsweek.

На видеото се вижда как Тръмп подарява на Ал-Шараа флакон от линията си парфюми „Trump Fragrances“, напръсква го и казва:

„Това е най-добрият аромат — а другият е за съпругата ти“. След това, усмихвайки се, добавя шеговито: „Колко жени имаш?“.

Ал-Шараа отговаря: „Само една“, а Тръмп отвръща: „Защото никога не знам“— и двамата се засмиват.

Реакцията на Ванс

По време на интервю на срещата Make America Healthy Again (MAHA) с министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, Ванс коментира, че шегата на Тръмп с Ал-Шараа показва неговото „невероятно чувство за хумор и перфектен тайминг за шеги“ и дори „мета-хумор“.

Ванс казва на Кенеди и публиката във Вашингтон: „Не знам дали сте видели това видео, което обикаля из социалните мрежи, но президентът се срещна с президента на Сирия, Ал-Шараа, в Овалния кабинет преди няколко дни и го попита: „Колко жени имаш?“.

След това, смеейки се, вицепрезидентът добавя:

„Какъв невероятен въпрос! Страхотен тайминг за шеги. Има няколко пласта — това е като мета-хумор... Имаме доста добро чувство за хумор в кабинета“.

Ванс и Кенеди обсъждали кои са най-забавните хора в кабинета на Тръмп и се съгласили, че самият Тръмп е сред тях, заедно с държавния секретар Марко Рубио.

Ахмед ал-Шараа, бивш командир на ислямистка бунтовническа група, се срещна с Тръмп в понеделник. Съединените щати нямаха официални дипломатически отношения със Сирия по време на управлението на Башар Асад, но връзките се подобриха след свалянето на Асад миналата година по време на настъпление на бунтовниците, водени от Ахмед ал-Шараа, който сега оглавява новото сирийско правителство.

Източник: Newsweek    
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

