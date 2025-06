Временният президент на Сирия, Ахмад ал-Шараа, въведе нов дрескод за плажове и публични места

С ирия обяви нов, по-консервативен дрескод, според който всички жени са длъжни да носят буркини или бански костюми за цяло тяло на обществени плажове – мярка, която бележи поредната културна промяна след идването на власт на ислямистите и свалянето на режима на Башар ал-Асад през декември миналата година, предаде CNN.

Министерството на туризма посочи, че новите изисквания са приети „в интерес на обществото“.

„Посетителите на обществени плажове и басейни, независимо дали са туристи или местни жители, са длъжни да носят подходящи бански, които да уважават обществените нрави и чувствителността на различните прослойки на обществото“, заяви министърът на туризма Мазен ал-Салхани в директива, публикувана във Facebook.

