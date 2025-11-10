Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

С ъединените щати ще положат всички усилия, за да осигурят успеха на Сирия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ще направим всичко възможно, за да гарантираме успеха на Сирия, защото е част от Близкия изток. Сега имаме мир в Близкия изток“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

Тръмп добави, че е установил добри отношения с временния президент на Арабската република Ахмед ал-Шараа. „Той е много силен лидер...И е корав човек. Харесвам го, разбирам се с него, с новия президент на Сирия“, каза американският президент.

Той вярва, че ал-Шараа има потенциала да поведе страната му към успех. „Искаме да видим Сирия да успее и вярвам, че този лидер може да го направи...Хората казват, че има тежко минало. Всички ние имаме тежко минало“, добави Тръмп. Няколко часа по-рано той прие ал-Шараа във Вашингтон, това бе първото посещение на сирийски държавен глава в Белия дом от 1946 година.

Тръмп посрещна сирийския си колега в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист.

Срещата протече дискретно, далеч от камерите, отбелязва "Франс прес".

Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

Сирийският президент пристигна в 11:37 ч. местно време, съобщи Белият дом. Той не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства, които президентът на САЩ почти винаги посреща лично на стълбите.

Журналистите също не бяха поканени в Овалния кабинет в началото на срещата, както обикновено се случва при официални посещения.

Миналия четвъртък Доналд Тръмп, който се самоопределя велик миротворец в Близкия изток, заяви, че неговият гост върши "много добра работа" в Сирия.

"Той е корав човек. Но аз се разбирах много добре с него" по време на срещата в Саудитска Арабия през май, добави Тръмп.

ООН отмени санкциите срещу сирийския президент

Тогава 79-годишният милиардер оцени 43-годишния си колега като "силен" и "привлекателен".

Временният президент на Сирия, чиято ислямистка коалиция свали дългогодишния лидер Башар Асад през декември 2024 г., пристигна във Вашингтон в събота.

САЩ планират да създадат военна база близо до Дамаск, "за да координират хуманитарната помощ и да наблюдават развитието на ситуацията между Сирия и Израел", според друг дипломатически източник на АФП.

В същото време Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия, наложени по Закона "Цезар", съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от "Ройтерс". Решението заменя предишното замразяване, обявено на 23 май.