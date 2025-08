Тръмп уволни ръколодителя на Бюрото по труда след слаби данни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика буря от критики, след като уволни Ерика МакЕнтърфър, ръководител на Бюрото по трудова статистика – една от ключовите икономически институции на страната, предаде Би Би Си. Решението дойде часове след публикуването на разочароващи данни за създадените работни места, които породиха нови тревоги относно ефекта от митническата му политика.

🔊 President Trump fired a top Labor Department official, accusing her without evidence of manipulating US job data. Listen to the latest on the Reuters World News daily podcast https://t.co/6hLOfdsogB pic.twitter.com/b23ZpQ0mjb