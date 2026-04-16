Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Тръмп обяви, че Иран се е съгласил да предаде запасите си с обогатен уран

16 април 2026, 21:56
А мериканският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Съединените щати и Иран са „много близо“ до мирна сделка и че би обмислил да отиде в Пакистан, за да подпише споразумение.

„Много сме близо до сключване на сделка с Иран“, каза Тръмп, напускайки Белия дом за пътуване до Лас Вегас. Той добави, че Техеран се е съгласил да предаде запасите си от обогатен уран - ключов спорен момент за всяка сделка - макар да не е предоставил подробности.

Тръмп: Няма да позволим никакво обогатяване на уран от Иран

„Те се съгласиха да ни върнат ядрения материал“, каза той, използвайки собственото си определение за запасите, които според Вашингтон могат да послужат за производство на ядрени оръжия.

„Трябваше да се уверим, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Иран напълно се съгласи с това. Съгласиха се почти с всичко, така че ако успеят да се присъединят към преговорите, това ще има значение“, заяви американският президент.

Попитан дали би пътувал до Пакистан за подписване на споразумение, Тръмп отговори: „Може да отида. Ако сделката бъде подписана в Исламабад, мога да отида“.

Тръмп похвали пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф и началника на армията Асим Мунир за ролята им в посредничеството при преговорите с Иран. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс оглави американска делегация в Исламабад миналия уикенд за преговори с ирански представители, но се завърна без резултат. Белият дом заявява, че води дискусии за втори кръг от преговори, които вероятно отново ще се проведат в Пакистан.

Източник: БГНЕС    
