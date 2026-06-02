Новият филмов крал у нас: Backrooms поведе зрителския интерес

Б азираният на едноименния уеб сериал от януари 2022 година Backrooms застана начело на зрителския интерес у нас, сочат обобщените данни от киносалоните в последният уикенд от май. Как Кларк и Мери откриват достъпни през мазето на магазин безкрайни гранични пространства, са гледали 16 558 зрители, а приходите от билетите им са 122 515 евро.

На втора позиция застана „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу". Как Джарин и Грогу се замесват в спасяването на Рота Хът и последвалите от това събития са разбрали вече 38 703 зрители, а за двете седмици у нас приходите са 325 819 евро.

Трети е биографичният „Майкъл", който отбелязва месец и половина по екраните у нас. Разказът за кариерата на поп краля Майкъл Джаксън до средата на 80-те е проследен от 147 411 зрители, а приходите са 1 074 766 евро.

На четвърта позиция е „Дяволът носи Прада 2", който е месец в кината у нас. Продължението на познатата история отпреди 20 години, с познатите герои, но с нова интрига, е с вече 182 720 зрители, а приходите са 1 309 921 евро.

Пето място заема комедията „Овце детективи". Как научените от прочетените им всяка вечер криминални истории овце се превръщат в разследващи детективи са гледали 17 505 зрители, а за месец в кината приходите са 122 288 евро.

На шеста позиция е анимацията „Супер Марио Галактика: Филмът", отбелязващ втори месец в топ 10. Спасяването на принцеса Розалина и спечелването на сърцето на Праскова са видели 92 965 зрители, а приходите са 659 061.

Седмо място е за хорърът „Пасажерът". Случващото се с млада двойка, която, след като става свидетел на трагично ПТП, се оказва с невидим спътник в колата, са гледали 6 596 зрители, а приходите са 47 180 евро.

На осмо място е „Mortal Kombat II: Филмът", който е от месец сред най-гледаните филми у нас. Изправянето на шампионите в най-голямата битка за победа над мрачното управление на Шао Кан са проследили 35 585 зрители, а приходите са 279 675 евро.

Девета позиция е за втората премиера от миналия петък - иранската анимация „Момчето делфин 2: Пазителят на морето". Продължението на филма от 2022 година е гледано вече от 866 зрители и има 5 598 евро приходи.

Десето място е за германската анимация „Хайди - спасяването на риса". Как Хайди, Питър и Джоузеф спасяват малко рисче са гледали вече 5 841 зрители, а приходите за трите седмици у нас са 36 908 евро.

Извън първите десет най-гледани филма е третата премиера. Датската анимация „Мъмбо Джъмбо" е гледана от 593 зрители и има 3 646 евро приходи. Четвъртата премиера - филма на Педро Алмодовар „Горчива Коледа" е видяна от 389 зрители и има 2 534 евро приходи.

През миналия последен уикенд за май филми са предпочели да гледат 40 667 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 72 431 зрители, като две трети от тях са гледали „Лило и Стич".