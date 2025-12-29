Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с Доналд Тръмп във Флорида днес, докато американският президент настоява да се премине към следващата фаза от крехкия план за примирие в Газа.

Решаващата среща в разкошния курорт Mar-a-Lago на Тръмп идва в момент, в който някои служители на Белия дом се опасяват, че както Израел, така и Хамас бавят втората фаза от примирието.

Тръмп, който заяви, че Нетаняху е поискал преговорите, според информациите е готов да обяви още през януари създаването на палестинско технократично правителство за Газа и разполагането на международни сили за стабилизация.

Двамата лидери ще се срещнат в 13:00 часа местно време (20:00ч. българско), съобщи Белият дом, цитиран от АФП.

Говорителката на израелското правителство Шош Бедросиан посочи, че Нетаняху ще обсъди втората фаза, която включва гарантиране, че „Хамас е разоръжен, а Газа е демилитаризирана“.

Но Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година, на фона на съобщения, че ще настоява за повече американски удари по ядрената програма на Техеран.

Нетаняху ще повдигне и въпроса за „опасността, която Иран представлява не само за Близкия изток, но и за САЩ“, уточни Бедросиан преди да отлети с израелския премиер.

Визитата на Нетаняху е кулминацията на няколко напрегнати дни на международна дипломация в Палм Бийч, където Тръмп прие на 28 декември украинския си колега Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на руската инвазия.

Примирието в Газа, постигнато през октомври, е едно от най-големите постижения на Тръмп през първата му година на власт, но неговата администрация и регионалните посредници искат да поддържат темпото.

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер бяха домакини на висши служители от посредниците Катар, Египет и Турция в Маями по-рано този месец.

Времето на срещата с Нетаняху е „много важно“, каза Гершон Баскин, съпредседател на комисията за изграждане на мир „Алианс за две държави“, който е участвал в задкулисни преговори с Хамас.

„Втора фаза трябва да започне“, подчерта той, добавяйки: „Мисля, че американците осъзнават, че е късно, защото Хамас е имал твърде много време да възстанови присъствието си“.