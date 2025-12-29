Свят

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

29 декември 2025, 08:58
Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху
Източник: БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с Доналд Тръмп във Флорида днес, докато американският президент настоява да се премине към следващата фаза от крехкия план за примирие в Газа.

Решаващата среща в разкошния курорт Mar-a-Lago на Тръмп идва в момент, в който някои служители на Белия дом се опасяват, че както Израел, така и Хамас бавят втората фаза от примирието.

Тръмп, който заяви, че Нетаняху е поискал преговорите, според информациите е готов да обяви още през януари създаването на палестинско технократично правителство за Газа и разполагането на международни сили за стабилизация.

Двамата лидери ще се срещнат в 13:00 часа местно време (20:00ч. българско), съобщи Белият дом, цитиран от АФП.

Говорителката на израелското правителство Шош Бедросиан посочи, че Нетаняху ще обсъди втората фаза, която включва гарантиране, че „Хамас е разоръжен, а Газа е демилитаризирана“.

Но Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година, на фона на съобщения, че ще настоява за повече американски удари по ядрената програма на Техеран.

Нетаняху ще повдигне и въпроса за „опасността, която Иран представлява не само за Близкия изток, но и за САЩ“, уточни Бедросиан преди да отлети с израелския премиер.

Визитата на Нетаняху е кулминацията на няколко напрегнати дни на международна дипломация в Палм Бийч, където Тръмп прие на 28 декември украинския си колега Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на руската инвазия.

Примирието в Газа, постигнато през октомври, е едно от най-големите постижения на Тръмп през първата му година на власт, но неговата администрация и регионалните посредници искат да поддържат темпото.

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер бяха домакини на висши служители от посредниците Катар, Египет и Турция в Маями по-рано този месец.

Времето на срещата с Нетаняху е „много важно“, каза Гершон Баскин, съпредседател на комисията за изграждане на мир „Алианс за две държави“, който е участвал в задкулисни преговори с Хамас.

„Втора фаза трябва да започне“, подчерта той, добавяйки: „Мисля, че американците осъзнават, че е късно, защото Хамас е имал твърде много време да възстанови присъствието си“.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

По темата

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Някои

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 13 минути

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 25 минути

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Свят Преди 1 час

.

Висока лавинна опасност в Пирин

България Преди 1 час

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

,

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

България Преди 2 часа

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

В оставащите 2 работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени

,

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че „един или два много трудни въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята

.

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Любопитно Преди 3 часа

Тези младенци почитаме като първите мъченици заради Христос

.

4 храни, които са вредни за консумация с шампанско

Любопитно Преди 3 часа

Чаша шампанско в новогодишната нощ е задължителен ритуал за почти всеки

.

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Свят Преди 3 часа

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Свят Преди 11 часа

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Свят Преди 11 часа

Според него силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата на протестиращите

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Морган Роджърс е Betano Играч на кръга във Висшата лига

Gong.bg

Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол

Gong.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg

Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg