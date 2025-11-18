Свят

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Лицето е задържано заедно с още шестима души

18 ноември 2025, 11:46
Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни
Източник: iStock/Getty Images

Т айван заяви, че е задържал китайски гражданин по подозрение в шпионаж, след като разби конспиративна мрежа за вербуване на действащи и вече пенсионирани военнослужещи, целяща събирането на класифицирана информация, предаде Ройтерс.

Демократично управляваният Тайван, към който Китай проявява териториални претенции, изрази възмущение, че Пекин е засилил шпионската си дейност на острова, включително и в канцеларията на президента на Тайван, и вече е предприел категорични мерки за възпирането ѝ.

Следстствената служба към Министерството на правосъдието на Тайван съобщи, че китайският гражданин с местожителство в Хонконг, идентифициран само с фамилното си име Дин, е действал по указания на китайската армия за събиране на класифицирана информация. Лицето е посещавало Тайван под претекст туризъм или командировки е вербувало двама вече пенсионирани офицери, които формирали ядрото на шпионската група, и се е готвело да вербува и други военнослужещи.

Лицето е задържано заедно с още шестима души. Не се уточнява кога е извършен арестът, нито от какъв пол е Дин.

Тайпе осъди офицери, шпионирали за Пекин

Засега няма коментар от страна на обвиняемите или техните адвокати. Няма коментар и от китайска страна.

Случаят е необичаен, защото досега за извършването на шпионаж Китай използваше "местни колаборационисти". Тайванското Министерство на отбраната добави, че по същото разследване е повдигнато обвинение на двама действащи офицери.

Източник:  БТА, Николай Джамбазов    
Тайван Китай Шпионаж Военнослужещи Класифицирана информация Вербуване Конспиративна мрежа Китайска армия Задържане Териториални претенции
Последвайте ни

По темата

Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 7 минути

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 14 минути

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

България Преди 21 минути

Поради тази причина в него са намерени изключително трудни баланси, коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Свят Преди 23 минути

Крукс е имал два възможни акаунта в DeviantArt – платформа за фен арт, популярна и сред фурритата, общност от хора, които се идентифицират като антропоморфни животни и/или изпитват сексуално привличане към тях

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Свят Преди 24 минути

Петдесет и пет годишен австриец и 53-годишният му брат са в ареста от юни във връзка с делото

<p>Ужас в Разградско, пътник наръга таксиметров шофьор</p>

Кървав инцидент - таксиметров шофьор наръган от пътник в Разградско

България Преди 31 минути

33-годишен мъж от Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор край село Ушинци

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Технологии Преди 52 минути

<p>Важно за бизнеса!&nbsp;ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове</p>

Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.

Технологии Преди 1 час

Планът идва в труден момент за сектора, тъй като силната зависимост от Китай за доставки на батерии продължава да забавят тяхното разпространение

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

България Преди 1 час

В преследването са участвали екипи от пет районни управления

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна

Любопитно Преди 1 час

Има теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

България Преди 1 час

Според синдикат "Образование" има реален риск от протести и нормалното приключване на първия срок е поставено под въпрос

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

Любопитно Преди 1 час

Парасоциалните връзки с инфлуенсъри и чатботове променят живота ни

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Свят Преди 1 час

Дни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Любопитно Преди 1 час

Какво е числото "6-7"? Истината - никой не знае, но представителите на поколението "Алфа" са обсебени от него

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Свят Преди 1 час

Най-малко двама души бяха ранени при нападението

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

България Преди 1 час

Възрастният мъж е бил блъснат няколко пъти

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Оуен Уилсън празнува рожден ден! Ето няколко истории за звездата с неподражаемо „уау“, които малцина знаят

Edna.bg

Херо: Мечтата ми е да завърша кариерата си в Ботев Пловдив

Gong.bg

ЛеБрон Джеймс отново тренира с ЛА Лейкърс

Gong.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg