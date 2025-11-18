Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Т айван заяви, че е задържал китайски гражданин по подозрение в шпионаж, след като разби конспиративна мрежа за вербуване на действащи и вече пенсионирани военнослужещи, целяща събирането на класифицирана информация, предаде Ройтерс.

Демократично управляваният Тайван, към който Китай проявява териториални претенции, изрази възмущение, че Пекин е засилил шпионската си дейност на острова, включително и в канцеларията на президента на Тайван, и вече е предприел категорични мерки за възпирането ѝ.

Taiwan arrested a Hong Kong businessperson and six serving or retired military officer in the latest case of Chinese spy rings.https://t.co/bHObqiToET pic.twitter.com/LgaC6nWNUv — Taiwan News (@TaiwanNewsEN) November 18, 2025

Следстствената служба към Министерството на правосъдието на Тайван съобщи, че китайският гражданин с местожителство в Хонконг, идентифициран само с фамилното си име Дин, е действал по указания на китайската армия за събиране на класифицирана информация. Лицето е посещавало Тайван под претекст туризъм или командировки е вербувало двама вече пенсионирани офицери, които формирали ядрото на шпионската група, и се е готвело да вербува и други военнослужещи.

Лицето е задържано заедно с още шестима души. Не се уточнява кога е извършен арестът, нито от какъв пол е Дин.

Тайпе осъди офицери, шпионирали за Пекин

Засега няма коментар от страна на обвиняемите или техните адвокати. Няма коментар и от китайска страна.

Случаят е необичаен, защото досега за извършването на шпионаж Китай използваше "местни колаборационисти". Тайванското Министерство на отбраната добави, че по същото разследване е повдигнато обвинение на двама действащи офицери.