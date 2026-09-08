Свят

Национална стачка блокира жп транспорта в Нидерландия

Причината за недоволството са планове на правителството за съкращаване на разходите за социалното осигуряване

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 09:18
Национална стачка блокира жп транспорта в Нидерландия
Източник: iStock Photos

В лаковете в Нидерландия няма да се движат през целия ден утре - 9 септември, заради стачка, обявена от синдикатите. Причината са плановете на правителството за съкращаване на разходите за социалното осигуряване, съобщават нидерландски медии.

На сайта си жп компанията Ен Ес (NS) посочва едно изключение - влаковете „Еърпорт Спринтер“ (Airport Sprinter), които свързват централната гара в Амстердам с летище „Схипхол“ и Хофдорп.

  • Международните влакове също спират

По време на стачката в Нидерландия няма да се движат и международните влакове EuroCity, EuroCity Direct, Eurostar, Nightjet и ICE.

Няма да се движат и регионалните влакове между Розендал и Антверпен, както и влакът „Drielandentrein“, който свързва Лиеж и Аахен.

Повече информация за движението на международните влакове пътниците могат да намерят на сайта на NS International.

От NS очакват от четвъртък, 10 септември, влаковете да възобновят движение по нормалното си разписание. Компанията обаче препоръчва на пътниците да следят актуалната информация за евентуални промени.

  • Какво се променя при възстановяването на разходите

NS връща правилата при стачка към една основна разпоредба. Пътниците ще могат да се възползват от схемата „Възстановяване на сумата при закъснение“.

В същото време отпада възможността при стачка в железопътния транспорт да се иска възстановяване на разходите за алтернативен транспорт до 25 евро на човек на ден. Новото правило е в сила от 4 септември.

  • Забрана за багаж върху свободните седалки

От 4 септември влязоха в сила и нови вътрешни правила на NS, според които пътниците не трябва да поставят багажа си върху свободните седалки във влаковете.

„Седалките са за пътниците, ръчният багаж не трябва да заема ненужно място на седалката. По този начин Ен Ес иска да помогне на пътниците да си отстъпват място във влака по приятен начин“, се посочва във вътрешния правилник.

Пътниците, които поставят чантата си на седалка, няма да бъдат сваляни от влака, но ще бъдат помолени да я преместят.

От NS първоначално са обмисляли пълна забрана на багажа върху седалките. След консултации с организации на пътниците обаче компанията е предпочела изискването да бъде включено във вътрешните правила, вместо да бъде въведена изрична забрана.

Редактор: Василена Василева
Източник: Специално за БТА от Ива Тончева    
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