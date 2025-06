Тръмп обяви, че "група много богати хора" искат да купят TikTok

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че има купувач за TikTok, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Това са група много богати хора", каза днес Тръмп в интервю за телевизия "Фокс Нюз". Той не даде подробности, като само уточни, че ще разкрие повече "след две седмици".

Trump: “We have a buyer for TikTok, by the way.”



Bartiromo: “Who's the buyer?”



Trump: "I'll tell you in about two weeks."