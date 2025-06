Тръмп отново отложи забраната на TikTok в САЩ

П резидентът Доналд Тръмп подписа в четвъртък нова изпълнителна заповед, с която удължава дейността на TikTok в САЩ с още 90 дни. Целта е администрацията му да има допълнително време за посредничество по сделка, която да прехвърли собствеността на популярната социална платформа в американски ръце.

Тръмп обяви подписването на заповедта чрез публикация в собствената си платформа Truth Social.

„Както многократно е подчертавал, президентът Тръмп не желае TikTok да бъде забранен. Това удължаване е за срок от 90 дни, през който администрацията ще продължи да работи за постигането на споразумение, така че американският народ да може да използва TikTok с увереност, че личните му данни са защитени“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит във вторник.

Това е третото удължаване на крайния срок от страна на Тръмп. Първото бе направено чрез изпълнителна заповед на 20 януари — в деня на встъпването му в длъжност — след като TikTok бе временно блокиран поради влязла в сила национална забрана, одобрена от Конгреса и потвърдена от Върховния съд. Второто удължаване дойде през април, когато Белият дом вярваше, че е близо до споразумение за отделяне на TikTok в нова компания с американски капитал. Сделката обаче се провали, след като Китай оттегли участието си в отговор на новите мита, наложени от Тръмп.

Не е ясно колко още пъти Тръмп може — или ще — удължи срока за забраната, докато текат преговори с китайската компания-майка ByteDance. Макар и да липсва ясна правна основа за последователните удължавания, досега те не са били обжалвани в съда.

Откакто се присъедини към TikTok миналата година, Тръмп е натрупал над 15 милиона последователи и отдава заслуга на платформата за нарастващата си популярност сред младите избиратели. През януари той заяви, че има „топло място в сърцето си за TikTok“.

От своя страна, TikTok изрази благодарност за решението на президента.

„Благодарни сме за лидерството и подкрепата на президента Тръмп, които гарантират, че TikTok ще остане достъпен за над 170 милиона американски потребители и 7,5 милиона американски бизнеса, които разчитат на платформата. Продължаваме да работим с екипа на вицепрезидента Ванс“, се казва в официално изявление на компанията.

С поредното удължаване изглежда все по-малко вероятно TikTok да бъде забранен в обозримо бъдеще. Макар решението да предизвиква известни критики, то не е било подложено на съдебен контрол — за разлика от много други изпълнителни заповеди на Тръмп.

Анализаторът от Emarketer Джереми Голдман нарече настоящата ситуация „чистилище на крайни срокове“. Според него:

„Цялата история започва да прилича по-малко на тиктакащ часовник и повече на зациклен рингтон. Този политически Ден на мармота напомня на драмата с тавана на дълга – повтаряща се заплаха без реално решение.“

Въпреки несигурността, TikTok продължава да развива своята платформа, отбелязва Келси Чикеринг, анализатор от Forrester.

„Действията на TikTok сочат увереност в бъдещето — тази седмица компанията представи нови инструменти за видео, базирани на изкуствен интелект, по време на фестивала в Кан“, каза тя.

„По-малки конкуренти като Snap ще се опитат да завземат пазарен дял в това 'несигурно време', но едва ли ще успеят, защото предстоящият етап за TikTok изобщо не е несигурен.“

Засега TikTok остава достъпен за своите 170 милиона потребители в САЩ. Технологични гиганти като Apple, Google и Oracle продължават да предлагат и поддържат приложението, след като са получили уверения, че Министерството на правосъдието няма да използва законови механизми за налагане на големи глоби.

Trump has failed again to make a deal to keep TikTok and has signed another executive order postponing the ban for 90 days. pic.twitter.com/hCvqMjtAt6