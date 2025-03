Тръмп предлага намаляване на митата за Китай в замяна на сделка за TikTok

Д оналд Тръмп заяви, че е готов да намали митата за Китай, ако това спомогне за сключване на сделка с китайската компания-майка на TikTok, ByteDance, за продажбата на приложението за социални медии, използвано от 170 милиона американци, пише The Guardian.

Той призна ключовата роля на Китай в евентуалното споразумение. „Що се отнася до TikTok, Китай ще трябва да изиграе роля в този процес – вероятно чрез одобрение. Мисля, че ще го направят“, каза Тръмп пред репортери в сряда. „Може би ще им предложа известно намаление на митата или нещо друго, за да го осъществим“, добави той.

