Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

14 ноември 2025, 13:42
Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран
Източник: iStock/Getty Images

И ранският външен министър Абас Арагчи призова Организацията на обединените нации (ООН) да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати и Израел заради военните удари през юни срещу ядрените обекти на Иран, предаде Ройтерс.

Арагчи каза, че президентът Доналд Тръмп и други представители на американските власти носят „наказателна отговорност“ за ударите, след като миналата седмица Тръмп заяви, че е насочил първоначалната атака на Израел срещу Иран на 13 юни.

В писмо от вчера до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност на ООН, Арагчи заяви, че Израел и Съединените щати трябва да бъдат принудени да платят репарации, включително компенсация за щетите, причинени на Иран.

Иран настоява ООН да признае Израел и САЩ за агресори

Говорители на мисията на САЩ в ООН и на офиса на Гутериш засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

На 6 ноември Тръмп заяви пред репортери, че „до голяма степен е направлявал“ първоначалния удар на Израел срещу Иран.

Арагчи заяви, че коментарът на Тръмп представлява ясно доказателство за влиянието на САЩ по време на 12-дневната въздушна война на Иран с Израел, в която според иранските държавни медии са били убити над 900 души, включително ирански военнослужещи.

„Това не отменя и не ограничава възможността за индивидуална наказателна отговорност на всички онези лица, включително в рамките на израелския режим, участвали в командването, нареждането, извършването или подпомагането, подстрекателството и по друг начин подпомагането на извършването на военните престъпления“, каза Арагчи.

Иран: Ако израелските атаки спрат, ние също спираме

Искането за действия от страна на ООН контрастира с неотдавнашните призиви на американските и иранските лидери за разрешаване на десетилетния им конфликт.

Иран заяви по-рано тази седмица, че иска да постигне споразумение със Съединените щати за ядрената си програма, която според него е за мирни цели.

Тръмп каза миналия месец, че Съединените щати са готови да сключат сделка с Иран, когато Техеран е готов да го направи, добавяйки, че „ръката на приятелството и сътрудничеството е подадена“.

Източник: БТА, Денис Киров    
