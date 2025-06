Тръмп може да получава разузнавателни брифинги като шоу по Fox News

Д иректорът на националното разузнаване на Доналд Тръмп – Тулси Габард – активно проучва възможности за преработване на ежедневния разузнавателен брифинг за президента, за да го адаптира към предпочитанията му за консумация на данни, съобщават петима източници, запознати с дискусиите, предаде NBC News.

Като част от усилията за подобрение, Габард поиска предложения от настоящи и бивши разузнавачи относно стъпките, които биха приближили така наречения Президентски ежедневен брифинг (PDB) до интересите и навиците на Тръмп. Една от идеите, обсъждана според четири независими източника, е създаването на видео версия на PDB, оформена по модела на новинарско предаване от Fox News – любим канал на американския държавен глава.

В момента PDB представлява цифров документ, който всеки ден се предоставя на президента и ключови представители в правителството и включва текст, графики и снимки. Форматът и съдържанието на този секретен брифинг влияят пряко на важни решения, които засягат националната сигурност.

Според публичния график на Тръмп, от началото на втория му мандат досега, той е чел PDB 14 пъти, или по-малко от веднъж седмично. Това е по-малко, сравнено с неговия първи мандат и с предшествениците му – Джо Байдън е получил 90 брифинга за същия период, а Барак Обама – 63.

Източници твърдят, че Габард смята това за резултат от предпочитанието на Тръмп да получава информацията по друг начин, както и заради неговото недоверие към разузнавачите, формирано още по време на първия му мандат, когато обвини агенциите, че шпионират кампанията му през 2016 г. Според тях, ако бъде променен начинът на представяне, самата информация в PDB няма да бъде модифицирана.

По повод появилите се медийни публикации, прессекретарят на разузнаването Оливия Коулман отговори: „Това така наречено докладване е смешно, абсурдно и категорично невярно. В стила на фалшивите новини NBC публикува още една анонимна фалшива история.“

Източник от екипа на Габард коментира, че още по време на нейното утвърждаване в Сената е имало двупартиен консенсус за нуждата от реформа на PDB. „DNI Gabbard ръководи тази реформа и гарантира навременни, подходящи, обективни разузнавателни доклади към президента“, добавят от разузнаването.

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл определи медийната публикация като „клеветнически боклук от неназовани източници“, подчертавайки, че „президентът Тръмп е събрал разузнавателен екип от световна класа, с когото поддържа постоянна комуникация и в реално време получава актуализации по всички въпроси на националната сигурност. Безопасността и сигурността на американския народ са приоритет номер едно на президента.“

Не е нещо необичайно разузнавателните брифинги да се адаптират към навиците на различните президенти. Още в първия си мандат Тръмп получаваше презентации с малко текст, повече снимки и графики. Според източниците около Габард, обсъжданите промени сега може да са далеч по-мащабни – дори „нетрадиционни“.

Една обсъждана идея е PDB да се изработи като предаване по Fox News и дори да се наеме продуцент и водещ от телевизията, за да представят брифинга на Тръмп, който ще може да го гледа по всяко време.

Възможно е новият PDB да включва не само графики и снимки, а и карти с анимации, наподобяващи видеоигри, показващи например експлодиращи бомби.

„Проблемът с Тръмп е, че той не чете. Той е свикнал да гледа и да слуша“, посочва един от запознатите източници.

Разузнавателната общност е използвала видео материали и в миналото – например кратки филми за профили на световни лидери, разказвани от холивудската звезда Чарлтън Хестън по секретни теми, свързани с ядрени оръжия.

Бивши разузнавачи от първата администрация на Тръмп твърдят, че той предпочита устната комуникация и задаването на въпроси, но не и четенето на бележки или дълги текстове. По онова време PDB се свеждаше до табло от една страница с графики, които офицер представя устно на Тръмп средно два пъти седмично.

Във връзка с личния стил на Тръмп, тогавашният вицепрезидент Майк Пенс е инструктирал разузнавачите да подчертават картите. Засега обаче не е имало брифинг във формат на телевизионно предаване. От 1946 г. насам PDB се представя предимно писмено и устно на президента.

Габард обсъжда и включването на повече икономически и търговски теми в брифингите на Тръмп, като се премахне част от рутинния фокус върху войната в Украйна. Включването на приоритетни за президента теми не е нещо безпрецедентно – за Байдън например се акцентира върху теми като равенство между половете и климатичните промени.

„Приоритетите на администрацията се отразяват и в съдържанието на PDB“, уточнява информиран служител. „Поради недоверието на Тръмп към разузнавателната общност обаче, е много трудно да го накараш да приеме този доклад.“

Като директор на националното разузнаване, Габард одобрява крайния вид на PDB. Екип от ЦРУ анализатори изготвя текстове, графики и видео на база на най-новите шпионски данни. NBC News съобщи, че Габард възнамерява да премести офиса, участващ в подготовката на PDB, от щаб-квартирата на ЦРУ в Лангли във Вирджиния в офиса на директора по националното разузнаване (ODNI) в Маклийн, за да засили контрола върху съдържанието.

ODNI ще трябва да увеличи персонала и да разшири цифровите си възможности, ако разработи нов формат на PDB. Ако видеото се превърне в основен продукт за Тръмп, то на останалите ръководители ще бъде предоставян познатият им досегашен вариант.

Понастоящем, Тръмп получава PDB по-рядко, като съдържанието му е обобщение на най-важното от изминалата седмица и ежедневно актуализирана информация.

Дискусиите за промени идват на фона на въпроси дали Габард няма да политизира разузнавателния процес. Повод за опасенията стана искане от нейния началник на кабинета – Джо Кент – анализаторите да преразгледат оценката на венецуелска престъпна банда, която би могла да подкопае имиграционната политика на Тръмп. Двама високопоставени служители от Националния съвет за разузнаване бяха уволнени, след като оценките им противоречаха на твърденията на Тръмп относно връзките на венецуелското правителство с картела Трен де Арагуа. Тези твърдения са сред аргументите на Тръмп за прилагане на стар закон, позволяващ депортация на предполагаеми престъпници.

Макар че е нормално новите лидери да избират собствени екипи, тези действия предизвикаха тревога сред демократите в Конгреса относно възможността анализите да бъдат съобразявани с политическия дневен ред на президента.

„При липса на доказателства за уволненията, работещите могат само да заключат, че работата им зависи от изготвянето на анализи, които подкрепят политическия дневен ред, а не от обективността“, заяви демократът Джим Хаймс, водещ член в комисията по разузнаването към Камарата на представителите.

Административен източник, цитиран от NBC News, коментира, че двамата служители били освободени, „защото не са могли да предоставят безпристрастно разузнаване.“