Тръмп планира да увеличи митата върху стомана и алуминий до 50%

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък намерението си да увеличи митата върху вноса на стомана и алуминий от 25% на 50%, засилвайки натиска върху световните производители и задълбочавайки търговската война на Съединените щати, съобщава Reuters.

„Ще наложим увеличение от 25%. Ще повишим тарифите върху стоманата в Съединените американски щати от 25% на 50%, с което още повече ще гарантираме сигурността на американската стоманодобивна индустрия“, заяви Тръмп по време на митинг в Пенсилвания.

Trump says he plans to double steel, aluminum tariffs to 50% https://t.co/AJFtzRXHqs

Той направи изявлението в близост до Питсбърг, където говори по повод споразумението между японската Nippon Steel (5401.T) и US Steel (XN). Според Тръмп сделката на стойност 14,9 милиарда долара, заедно с новите по-високи тарифи, ще помогнат за запазване на работните места в сектора на стоманодобива в САЩ.

По-късно той публикува в социалните мрежи, че увеличената тарифа ще се прилага и за алуминиевите продукти, като посочи, че мярката ще влезе в сила в сряда.

Акциите на производителя на стомана Cleveland-Cliffs Inc (CLF.N) скочиха с 26% след края на търговската сесия, тъй като инвеститорите оцениха, че новите мита ще повишат печалбите на компанията.

Удвояването на митата върху стоманата и алуминия бележи нов етап в глобалната търговска война, водена от Тръмп. Мярката беше обявена само часове след като той обвини Китай в нарушаване на споразумение със САЩ относно взаимното премахване на мита и търговски ограничения за критични минерали.

Канадската търговска камара остро осъди повишаването на тарифите, определяйки го като „в разрез с икономическата сигурност на Северна Америка“.

„Изграждането на ефективни, конкурентоспособни и надеждни трансгранични вериги за доставки, каквито вече съществуват в производството на стомана и алуминий, изисква значителни усилия и разходи и за двете страни“, заяви в официално становище Кандис Лейнг, президент на Канадската търговска камара.

Левоцентристкото правителство на Австралия също осъди увеличението на митата, като го нарече „неоправдано и нехарактерно за приятелска държава“.

„Това са действия, равнозначни на икономическо самонараняване, които ще навредят единствено на потребителите и бизнеса, разчитащи на свободната и справедлива търговия“, подчерта в свое изявление австралийският министър на търговията Дон Фарел.

Той добави, че Австралия, ключов съюзник на САЩ в сферата на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион, „ще продължи активно да настоява за премахване на митата“.

Donald Trump just posted on his truth social account he’s raising tariffs on aluminum and steel from 25% to 50% effective June 4 pic.twitter.com/DEdYiMc9V3