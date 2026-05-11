Визитата на Тръмп в Китай стартира в сряда

К итайското министерство на външните работи потвърди, че Доналд Тръмп ще бъде в Китай от сряда до петък по покана на президента Си Цзинпин, като това ще бъде първото посещение на американски президент в страната от 2017 г., предаде ДПА.

Trump and China’s Xi set for talks spanning Iran, nuclear, trade and AI



Trump is scheduled to arrive in Beijing on Wednesday, ahead of talks set to take place Thursday and Friday. It will be his first trip to China since 2017.https://t.co/kglGMWXhSj — The Kathmandu Post (@kathmandupost) May 11, 2026

Самият Тръмп снощи обяви графика на визитата си. Първоначално американският президент планираше да пътува до Китай в края на март, но Вашингтон помоли Пекин да отложи посещението с няколко седмици заради конфликта на САЩ с Иран.

Тръмп и Си се срещнаха за последно в Южна Корея през октомври в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете най-големи световни икономики от известно време са въвлечени в сериозен търговски конфликт, отбелязва ДПА.