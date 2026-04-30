Свят

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Украйна е готова да работи за това по всякакъв достоен и ефективен начин, подчерта украинският президент.

30 април 2026, 12:13
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски е инструктирал украински представители да изяснят с екипа на американския му колега Доналд Тръмп подробностите около предложението на Русия за временно прекратяване на огъня, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

“Инструктирах нашите представители да се свържат с екипа на президента на САЩ и да изяснят детайлите относно предложението на Русия за временно примирие. Украйна иска мир и извършва нужната дипломатическа работа, за да доведе тази война до истински край“, написа той.

Зеленски коментира предложението на Путин за временно примирие

Зеленски отбеляза, че е необходимо да се знае какво точно се има предвид – дали става въпрос само за няколко часа на сигурност, за да се проведе шествие в Москва, или за нещо по-сериозно.

Зеленски предложи прекратяване на огъня с Русия

“Ние предлагаме дълготрайно прекратяване на огъня, надеждна и гарантирана сигурност за хората и дълготраен мир. Украйна е готова да работи за това по всякакъв достоен и ефективен начин“, подчерта украинският президент.

Както стана ясно по-рано, руският президент Владимир Путин заяви по време на телефонен разговор с американския му колега Доналд Тръмп, че Русия е готова да обяви прекратяване на огъня на 9 май.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Прекратяване на огъня Примирие Руско предложение Украйна Русия Мир Дипломация Война
