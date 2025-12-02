ЕС към Тръмп: Не можете да помилвате Путин за военните престъпления в Украйна

Д оналд Тръмп не бива да допуска Владимир Путин да избегне отговорност за военните престъпления, извършени от руските сили в Украйна, заяви високопоставен представител на ЕС, очертавайки нов червен статус за бъдеща сделка.

В интервю за Politico европейският комисар по правосъдието и демокрацията Майкъл Макгрет подчерта, че преговарящите трябва да гарантират, че стремежът към прекратяване на огъня няма да позволи на Русия да се измъкне от наказателно преследване.

Коментарите му отразяват широко разпространени опасения в европейските столици, че първоначалният американски проект за мир включва обещание за "пълна амнистия за действията, извършени по време на войната", наред с планове за реинтегриране на Русия в световната икономика.

Натискът на екипа на Тръмп за реабилитация на руския лидер идва въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 000 украински деца и нападенията срещу цивилни в Буча, Мариупол и други населени места.

"Не вярвам, че историята ще погледне благосклонно на опитите да се заличат руските престъпления в Украйна", заяви Макгрет. "Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност и това ще бъде позицията на Европейския съюз във всички преговори."

Създаване на международен трибунал за агресията срещу Украйна, преди да е станало твърде късно

"Ако позволим безнаказаност, ще посеем семената на следващата агресия и следващото нашествие", добави той. "Това би било историческа грешка с огромни мащаби."

Украинските власти съобщават, че са започнали разследвания на над 178 000 предполагаеми руски престъпления от началото на войната. През миналия месец комисия на ООН установи, че руските власти са извършили престъпления срещу човечеството чрез атаки с дронове срещу цивилни и чрез насилствено прехвърляне и депортиране на украински граждани.

"Не можем да се откажем от правата на жертвите на руската агресия", подчерта Макгрет. "Милиони животи са отнети или разрушени, хора са насилствено изселени, а доказателствата са повече от достатъчни."

The EU has warned that Donald Trump cannot pardon Vladimir Putin for war crimes in Ukraine.https://t.co/x7We38za6g — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 1, 2025

ЕС и партньорите му работят по създаването на специален трибунал за престъплението агресия с цел да бъде потърсена отговорност от руските лидери за пълномащабното нахлуване, започнало през февруари 2022 г.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин заради "незаконната депортация на деца" от Украйна, определено като военно престъпление.

Тръмп и неговият екип досега не проявяват интерес към преследване на Путин. Американският президент често говори за руския си колега в положителен тон и подчертава, че могат да водят "добър разговор". Тръмп изразява надежда за изграждане на нови икономически и енергийни партньорства с Русия, а двамата лидери дори обсъждат организирането на хокейни мачове между двете страни след края на войната.

Тръмп: Путин не е глупав, но направи огромна грешка

Проектът за 28-точков мирен план, разпространен миналата седмица, продължава в същия дух.

Документът предвижда "реинтеграция на Русия в глобалната икономика" и покана към Москва да се присъедини отново към Г-8, от която бе изключена през 2014 г. след анексирането на Крим.

"Съединените щати ще влязат в дългосрочно икономическо споразумение за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, дата центровете, добива на редкоземни елементи в Арктика и други корпоративни възможности от взаимен интерес", се посочва в текста.

Американският мирен план предлага постепенно премахване на санкциите срещу Русия, но европейските лидери подчертават, че решението за отмяната на санкциите на ЕС е изцяло в техни ръце.

Все пак не всички в Европа желаят да поддържат натиска върху Москва. Унгария нееднократно е блокирала нови санкции, особено върху руския петрол и газ, от които силно зависи. В Германия пък високопоставени политици загатват възможността за възстановяване на газопровода "Северен поток" от Русия.