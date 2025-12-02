Свят

ЕС към Тръмп: Не можете да помилвате Путин за военните престъпления в Украйна

Всеки опит да се "заличи досието" на Русия като част от мирно споразумение би бил "историческа грешка с огромни последици", предупреди европейският комисар по правосъдието

2 декември 2025, 11:06
ЕС към Тръмп: Не можете да помилвате Путин за военните престъпления в Украйна
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп не бива да допуска Владимир Путин да избегне отговорност за военните престъпления, извършени от руските сили в Украйна, заяви високопоставен представител на ЕС, очертавайки нов червен статус за бъдеща сделка.

В интервю за Politico европейският комисар по правосъдието и демокрацията Майкъл Макгрет подчерта, че преговарящите трябва да гарантират, че стремежът към прекратяване на огъня няма да позволи на Русия да се измъкне от наказателно преследване.

Коментарите му отразяват широко разпространени опасения в европейските столици, че първоначалният американски проект за мир включва обещание за "пълна амнистия за действията, извършени по време на войната", наред с планове за реинтегриране на Русия в световната икономика.

Натискът на екипа на Тръмп за реабилитация на руския лидер идва въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 000 украински деца и нападенията срещу цивилни в Буча, Мариупол и други населени места.

"Не вярвам, че историята ще погледне благосклонно на опитите да се заличат руските престъпления в Украйна", заяви Макгрет. "Виновните трябва да бъдат подведени под отговорност и това ще бъде позицията на Европейския съюз във всички преговори."

Създаване на международен трибунал за агресията срещу Украйна, преди да е станало твърде късно

"Ако позволим безнаказаност, ще посеем семената на следващата агресия и следващото нашествие", добави той. "Това би било историческа грешка с огромни мащаби."

Украинските власти съобщават, че са започнали разследвания на над 178 000 предполагаеми руски престъпления от началото на войната. През миналия месец комисия на ООН установи, че руските власти са извършили престъпления срещу човечеството чрез атаки с дронове срещу цивилни и чрез насилствено прехвърляне и депортиране на украински граждани.

"Не можем да се откажем от правата на жертвите на руската агресия", подчерта Макгрет. "Милиони животи са отнети или разрушени, хора са насилствено изселени, а доказателствата са повече от достатъчни."

ЕС и партньорите му работят по създаването на специален трибунал за престъплението агресия с цел да бъде потърсена отговорност от руските лидери за пълномащабното нахлуване, започнало през февруари 2022 г.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин заради "незаконната депортация на деца" от Украйна, определено като военно престъпление.

Тръмп и неговият екип досега не проявяват интерес към преследване на Путин. Американският президент често говори за руския си колега в положителен тон и подчертава, че могат да водят "добър разговор". Тръмп изразява надежда за изграждане на нови икономически и енергийни партньорства с Русия, а двамата лидери дори обсъждат организирането на хокейни мачове между двете страни след края на войната.

Тръмп: Путин не е глупав, но направи огромна грешка

Проектът за 28-точков мирен план, разпространен миналата седмица, продължава в същия дух.

Документът предвижда "реинтеграция на Русия в глобалната икономика" и покана към Москва да се присъедини отново към Г-8, от която бе изключена през 2014 г. след анексирането на Крим.

"Съединените щати ще влязат в дългосрочно икономическо споразумение за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, дата центровете, добива на редкоземни елементи в Арктика и други корпоративни възможности от взаимен интерес", се посочва в текста.

Американският мирен план предлага постепенно премахване на санкциите срещу Русия, но европейските лидери подчертават, че решението за отмяната на санкциите на ЕС е изцяло в техни ръце.

Все пак не всички в Европа желаят да поддържат натиска върху Москва. Унгария нееднократно е блокирала нови санкции, особено върху руския петрол и газ, от които силно зависи. В Германия пък високопоставени политици загатват възможността за възстановяване на газопровода "Северен поток" от Русия.

Източник: Politico    
Доналд Тръмп Владимир Путин Военни престъпления Украйна Европейски съюз Отговорност Мирен план Амнистия Международен трибунал Санкции срещу Русия
Последвайте ни

По темата

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

pariteni.bg
Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 10 минути

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

71 души са задържани след протеста в София

71 души са задържани след протеста в София

България Преди 11 минути

Ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

<p>Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание</p>

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

България Преди 23 минути

Това стана ясно след като МС предложи на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

България Преди 32 минути

,

Предлагат да се забрани стресът на работа

Свят Преди 42 минути

10 000 смъртни случая годишно са заради "прегаряне"

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Свят Преди 43 минути

Това е защитната теза на Брайън Уолш, обвинен, че е разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Колата се отклонила вдясно по посоката си на движение и с предната си част се е блъснала в бетонен отводнителен канал

Николас Мадуро

Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет

Свят Преди 2 часа

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“

<p>Хиляди излязоха по улиците в 15 града - нощ на протести, сблъсъци и арести (ОБЗОР)</p>

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Протести се проведоха в 15 града: София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Гоце Делчев, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол

.

Пожар в старо вооенно училище във Велико Търново

България Преди 2 часа

Областният управител бе на мястото на инцидента заедно с екипите на пожарната и полицията

Снимката е илюстративна

За нова атака срещу търговски танкер в Черно море съобщи Турция

Свят Преди 2 часа

Той е плавал от Русия към Грузия

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

България Преди 2 часа

Те са граждани на Република Грузия

Доналд Тръмп

ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Свят Преди 2 часа

Белият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

Свят Преди 2 часа

Донбас в Украйна е богат миньорски регион, но повсеместният дефицит в бившия СССР обрича хората на бедност

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Украсяваме дома в Барби стил (СНИМКИ)

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Постоянно търсим перфектния партньор, а такъв не съществува! (ВИДЕО)

Edna.bg

Национален вратар се приближава до ЦСКА

Gong.bg

Бивш играч от Висшата лига е задържан за опит за изнасилване

Gong.bg

71 души са задържани след протеста в центъра на София

Nova.bg

Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Nova.bg