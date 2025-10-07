Тръмп е готов да обяви извънредно положение в САЩ и да мобилизира армията

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, 7 октомври, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес.

"Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.

Законът за въстанията е бил използван за последен път през 1992 г. по време на бунтовете и грабежите, последвали оправдаването на полицаи, обвинени в побой над чернокожия американец Родни Кинг.

Белият дом често използва термина "бунт" както за да критикува някои съдии, така и за да осъди протестите срещу агентите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, които прилагат политиката на масови депортации на нелегални имигранти, провеждана от Тръмп.

Американският президент каза също пред журналистите в Белия дом, че е отворен за сделка за субсидиите, предвидени от Закона за достъпно здравеопазване, каквато искат демократите, за да уредят бюджетните си спорове в Сената с републиканците, довели до спиране на работата на федералното правителство на САЩ.