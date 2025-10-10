Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

Ф ренските власти обявиха червен код за опасност от природни бедствия за карибския отвъдморски департамент Гваделупа, поради преминаването на тропическата буря "Джери" близо до острова, докато за остров Мартиника, който се намира пò на юг, остава в сила оранжев код, предаде "Ройтерс".

"След проливните дъждове, които засегнаха източната и северната част на архипелага от началото на миналата вечер, атмосферно завихряне, което също генерира много силни и продължителни дъждове, се установява над архипелага", съобщи метеорологичната служба на Франция.

Местните власти не са съобщили за щети или жертви вследствие от бурята.