Свят

Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

Френските власти въведоха най-висока степен на опасност за карибския остров, очакват се проливни дъждове

10 октомври 2025, 17:33
Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"
Източник: БТА

Ф ренските власти обявиха червен код за опасност от природни бедствия за карибския отвъдморски департамент Гваделупа, поради преминаването на тропическата буря "Джери" близо до острова, докато за остров Мартиника, който се намира пò на юг, остава в сила оранжев код, предаде "Ройтерс".

"След проливните дъждове, които засегнаха източната и северната част на архипелага от началото на миналата вечер, атмосферно завихряне, което също генерира много силни и продължителни дъждове, се установява над архипелага", съобщи метеорологичната служба на Франция.

Местните власти не са съобщили за щети или жертви вследствие от бурята.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
Гваделупа Мартиника Тропическа буря Буря Джери Червен код Оранжев код Природни бедствия Проливни дъждове Френски отвъдморски департаменти Метеорологична служба
Последвайте ни
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Задръстване блокира АМ

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Путин: Тръмп е направил много за мира

Путин: Тръмп е направил много за мира

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Любопитно Преди 30 минути

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 31 минути

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

,

Граничният пункт "Рафах" между Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Свят Преди 1 час

Служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите ще бъдат разположени там след спирането на огъня

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Те ще водят информационни емисии от 13-ти октомври

,

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Доц. Борислав Цеков е най-изявеният изследовател на Тръмп в България

.

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Любопитно Преди 2 часа

Най-малкият пациент в хеликоптера е 3 месечно бебе, което интубирахме, а в кариерата ми – недоносено 700 грама

,

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

България Преди 2 часа

Само преди месец Стефан Иванов подал молба за пенсиониране

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

България Преди 2 часа

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване

,

Израелската армия завърши първата фаза от изтеглянето си от Газа

Свят Преди 3 часа

Това поставя началото на 72-часовия срок за освобождаване на заложниците

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката

България Преди 3 часа

Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни

а

72-годишен мъж е ограбен и заплашен с нож в Ямболско

България Преди 3 часа

Още същия ден са установени и задържани 48-годишен мъж и 37-годишна жена, съпричастни към деянието

Внимание, шофьори: Промени в движението по АМ „Струма“

Внимание, шофьори: Промени в движението по АМ „Струма“

България Преди 3 часа

От събота (11 октомври) до 17 октомври включително, движението в участък от трасето ще бъде временно пренасочено

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

България Преди 3 часа

Месечният размер на помощта е 121,34 лв., което прави общо 606,70 лв. за петмесечния период от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Свят Преди 3 часа

Базата се използва за въздушни разузнавателни операции на НАТО

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

България Преди 4 часа

Само така ще изчистим европейското лице на България, каза лидерът на ДПС-НН

Виктор Орбан

Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

Свят Преди 4 часа

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Разкриха тайното послание на Рубен Аморим към играчите на Ман Юнайтед

Gong.bg

Жоан Лапорта потвърди: Барселона ще се оттегли от проекта за Суперлигата

Gong.bg

ЕК отпуска 7,4 млн. евро за земеделските стопани в България

Nova.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg