Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Е дин човек е убит, а четирима са ранени, включително непълнолетно момиче при стрелба в РС Македония.

Престрелката е станала днес около 12:30 часа местно време на кръстовището между улиците "Илинденска" и "Благоя тоска" в Тетово, предава МКД.

Конфликтът е бил между хора от две превозни средства след пътнотранспортно произшествие. И двата автомобила са напуснали мястото, като единият от тях се е насочил към ул. „113“, а другият в неизвестна посока, посочват от местната полиция.

На местопрестъплението е намерено тяло с огнестрелни рани. Сред ранените е и случаен минувач.

За инцидента е сформиран екип, ръководен от дежурния прокурор в Окръжна прокуратура в Тетово, и разследващ екип от Държавна служба за сигурност в Тетово.

"В момента се води разследване", съобщиха от Държавната полиция в Тетово.