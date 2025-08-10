Свят

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

На местопрестъплението е намерено тяло с огнестрелни рани, сред ранените са момиче и случаен минувач

10 август 2025, 19:04
Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени
Източник: istock/Getty Images

Е дин човек е убит, а четирима са ранени, включително непълнолетно момиче при стрелба в РС Македония.

Престрелката е станала днес около 12:30 часа местно време на кръстовището между улиците "Илинденска" и "Благоя тоска" в Тетово, предава МКД.

Конфликтът е бил между хора от две превозни средства след пътнотранспортно произшествие. И двата автомобила са напуснали мястото, като единият от тях се е насочил към ул. „113“, а другият в неизвестна посока, посочват от местната полиция.

Убит, двама ранени и арести след престрелка в Скопие

На местопрестъплението е намерено тяло с огнестрелни рани. Сред ранените е и случаен минувач.

За инцидента е сформиран екип, ръководен от дежурния прокурор в Окръжна прокуратура в Тетово, и разследващ екип от Държавна служба за сигурност в Тетово.

"В момента се води разследване", съобщиха от Държавната полиция в Тетово.

Източник: МКД    
РС Македония стрелба
Последвайте ни
Пожар край Свиленград, затвориха АМ

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

Известен руски режисьор се удави в България

Известен руски режисьор се удави в България

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от породите кучета с най-кратък живот

10 от породите кучета с най-кратък живот

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Свят Преди 9 минути

Кличко не изключи изрично възможността за отстъпване на територии

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

България Преди 1 час

Караджов: Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

България Преди 3 часа

Два автомобила се удариха след втория тунел към Нареченски бани – движението беше спряно

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Свят Преди 3 часа

Организацията „Стоейки заедно“, която води кампания за мир между израелци и палестинци, пое отговорност за протеста

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Свят Преди 4 часа

"Явно лицемерието е заразно", подчерта той.

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Свят Преди 4 часа

Славкович беше ударен от мълния по време на игра

<p>Украйна съобщи за <strong>голяма победа</strong> в Сумска област</p>

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Свят Преди 5 часа

По време на боевете украинските войници са ликвидирали 18 руски военни

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Любопитно Преди 5 часа

Нашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

България Преди 5 часа

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Свят Преди 6 часа

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

България Преди 6 часа

Близо 58% от домакинствата се очаква да получат пари обратно

Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Любопитно Преди 6 часа

Ново проучване разкри коя нация е световен лидер в изкуството на правенето на любов, а резултатите може да изненадат някои

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

България Преди 6 часа

"Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни", написа Николай Попов във Facebook

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

България Преди 7 часа

"С некоректно, популистко и внушаващо неистини говорене държавният глава всява раздор в обществото", посочва той

<p>МС отговори на Радев: Злонамереност и желание за поредна атака</p>

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

България Преди 7 часа

По-рано президентът изказа острата си критика към правителството във връзка с промените на Закона за държавната собственост

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 8 часа

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

11 неща, които всяка edna жена трябва да опита в леглото

Edna.bg

Тайната, която едва не провали сватбата на Чарлз и Камила

Edna.bg

Убийствен гол на Марин Петков за Левски срещу Спартак Вн

Gong.bg

Имаше ли дузпа за Палас срещу Ливърпул?

Gong.bg

Сблъсък между Радев и правителството заради продажбата на държавни имоти (ОБЗОР)

Nova.bg

Пожар спря движението по АМ „Марица“ край Свиленград

Nova.bg