Тригодишното момиче, което се смее на бомбите, намери убежище

Т ригодишното сирийско момиче, което се е научило да се смее при звука на бомбите в Сирия, вече е в безопасност в Турция, съобщава Би Би Си.

Селуа стана известна, след като видео на нея и баща ѝ се разпространи в интернет. На него двамата започват да се смеят, след като чуват звука от експлозия близо до техния дом.

Когато избухват бомби, те се смеят

Абдула Мохамед учи малката си дъщеря да се смее, за да не се страхува от въздушните удари. Точно както преди са се смеели на звука от фойерверките, пускани от децата по празниците.

Three-year-old Salwa's dad was praised for trying to protect his daughter from the trauma of war. The family has now found a new home outside of Syria. https://t.co/4y1mcb3ot7

Мохамед и дъщеря му напускат родния си град Идлиб, заради военните действия там и отиват в град, намиращ се близо до турската граница.

Тяхната игра със смеха трогва много хора и кара турското правителство да им помогне да преминат границата между Сирия и Турция, седмица след като тяхното видео се разпространява в интернет.

Селуа и родителите ѝ са преминали в Турция на 25 февруари, съобщава агенция Anadolu, цитирана от Би Би Си. Съобщава се, че те са отишли в бежански лагер в южна Турция.

Репортер на "Гардиън" споделя снимка на Мохамед и Селуа в Туитър и пише към нея:

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj