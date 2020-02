Когато избухват бомби, те се смеят

В идеоклип на един баща в Сирия и малката му дъщеря се появи в социалните мрежи. Детето се смее от сърце, въпреки че отвън избухват бомби. Във видеото бащата обяснява защо, пишат от немското издание "Шпигел".

В началото на видеото Абдула Мохамед пита малката си дъщеря дали това, което чуват отвън, е самолет или бомба. Момичето отговаря, че е бомба и когато избухне, те ще се смеят.

След няколко секунди се чува звук от експлозия и момиченцето започва да се смее.

Детето се казва Селуа. Тя е на 3 години и живее заедно с баща си в Сирия. Заради военните действия в Идлиб, нейното семейство напуска родното си място и се премества в град Сармада, който е близо до турската граница.

Абдула измисля игра, с която да помогне на дъщеря си, за да не се страхува от бомбите.

Ето и видеото:

"Идеята ми дойде по време на Рамадан. Тогава има много фойерверки. Една беше пусната и избухна близо до нашата къща. Звукът беше много силен. Дъщеря ми се уплаши и започна да плаче".

"Аз я взех и отидох на терасата. Казах ѝ, че това са деца, които играят и този шум не трябва да ни плаши. Вместо това ние трябва да се смеем. И днес е така - винаги, когато дойде изтребител и знам, че ще пусне бомби, че ще се чуе този шум, аз казвам: Сега започват фойерверките. И тя се смее", разказва бащата.

Във видеото, което става много популярно в социалните мрежи, Абдула казва на дъщеря си: "Накара ли те това да се смееш? Момичето отговаря - да, това е забавно".

Powerful video our @AFP team on the ground in #Idlib produced this week | #Syria https://t.co/rxGNbHCt4M