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Три сценария за Иран: Израел разкри подробности от разговора между Тръмп и Нетаняху

Израел не е настоявал пред американския президент за незабавно засилване на военните удари, а според израелски представител Тръмп остава „старшият партньор“ в конфликта с Техеран

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 06:51
Три сценария за Иран: Израел разкри подробности от разговора между Тръмп и Нетаняху
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са обсъдили по време на срещата си в Белия дом всички възможни варианти за ограничаване на иранската ядрена програма – от дипломатическо споразумение и продължаване на икономическия натиск до използването на военна сила. Това заяви пред „Ройтерс“ високопоставен представител на израелското правителство.

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По думите му Нетаняху не е казвал на Тръмп, че Израел предпочита на този етап да бъдат извършвани нови атаки срещу Ислямската република.

Американският президент има три основни възможности и всички те са били подробно обсъдени на срещата, посочи израелският представител. „Споразумение, продължаване на блокадата и икономическия натиск и масирана атака“, изброи той, като уточни, че Нетаняху е предложил и други идеи.

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  • Разнопосочни сигнали преди срещата

Срещата между Тръмп и Нетаняху беше предшествана от напрежение около информация, която е изтекла в публичното пространство. Преди разговорите в Белия дом американският президент изрази недоволството си от израелския премиер заради публикации, според които Нетаняху възнамерявал да обсъди с него разузнавателна информация за дейности в иранската планина Куланг.

Предполага се, че в района има ядрен обект, който Тръмп вече е заплашвал да бъде бомбардиран.

Израелският представител обаче отрече да е имало напрежение между двамата лидери по този въпрос. Той подчерта, че Тръмп и Нетаняху нямат проблем да споделят разузнавателна информация.

По думите му израелският премиер не е оказвал натиск върху американския президент за засилване на военната кампания срещу Иран. В същото време представителят на израелското правителство призна, че ролите на двамата съюзници в конфликта не са равнопоставени.

Тръмп е „старшият партньор“, докато Нетаняху е „младшият“ в конфликта на съюзниците с Иран, заяви той.

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  • Израел следи икономическия натиск върху Техеран

Според израелския представител има признаци, че иранските духовни ръководители са все по-разтревожени от нарастващата инфлация и общественото недоволство в страната.

По думите му Техеран следи и последствията от конфликта върху световната икономика и петролните пазари. Тези фактори могат да се окажат важна част от натиска върху иранското ръководство, на фона на продължаващото напрежение в региона.

В сряда беше отчетено едно от най-рязкото повишения на цените на петрола, откакто на 28 февруари започна американско-израелската война срещу Иран.

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  • Конфликтът между САЩ и Иран се разраства

Израел този месец не се включи във въздушните удари, които САЩ нанасяха срещу Иран в продължение на две седмици. В отговор Техеран предприе атаки срещу американски военни бази в региона.

Израел разглежда иранската ядрена програма като най-голямата заплаха, произтичаща от Ислямската република, и настоява да бъде гарантирано, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Иран категорично отхвърля твърденията, че се опитва да разработи оръжие за масово унищожение и нееднократно е заявявал, че ядрената му програма има мирни цели.

На този фон САЩ и Саудитска Арабия в сряда атакуваха обекти на подкрепяни от Ислямската република иракски милиции. Американският президент Доналд Тръмп се зарече да даде суров отговор на иранските удари срещу американски военни сили в Близкия изток.

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Иран снощи потвърди, че е атакувал американски бази в Йордания, както и кораби в района на стратегическия Ормузки проток.

Освен това Ислямската република отхвърли предложение, отправено от Оман, за съвместно управление на стратегическия морски път.

Ормузкият проток е от ключово значение за световните енергийни пазари, тъй като през него преминава значителна част от международната търговия с петрол. Затова всяка ескалация в района може да има последици не само за Близкия изток, но и за цените на горивата и световната икономика.

Срещата между Тръмп и Нетаняху показва, че въпреки продължаващата военна конфронтация Вашингтон и Йерусалим разглеждат и дипломатически и икономически инструменти за ограничаване на Иран. В същото време възможността за нови военни действия остава сред обсъжданите сценарии.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Иранска ядрена програма САЩ-Иран Близък изток Икономически натиск Военна сила Разузнавателна информация Цени на петрола Ормузки проток
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