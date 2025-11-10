Свят

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Властите са били уведомени

10 ноември 2025, 08:17
Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия
Източник: БТА/AP

Т ри дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.

Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

По-рано снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.

Това е поредният подобен инцидент през последните дни, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, иколай Станоев    
Дронове Белгия Атомна електроцентрала Сигурност Летища АЕЦ Дул Инциденти с дронове Нарушение на въздушното пространство Белгийски власти Шпионаж
Последвайте ни

По темата

С дъжд и облаци започва новата седмица

С дъжд и облаци започва новата седмица

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 10 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 12 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 10 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 11 часа

Виц на деня

Съобщение от жената: - Довечера да прибереш децата от улицата. Изкъпи ги, нахрани ги и ги сложи да спят! Съобщение от мъжа: - Изкъпах няколко,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Свят Преди 51 минути

В Посланието до римляните апостол Павел споменава имената на някои от тях

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Свят Преди 1 час

Доставките ще започнат през 2027 г. според документа, който предстои да бъде представен пред парламента

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 2 часа

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Свят Преди 2 часа

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Свят Преди 2 часа

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

България Преди 2 часа

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 2 часа

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 2 часа

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

,

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

България Преди 2 часа

Правят електронни партиди на длъжниците физически лица

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

Свят Преди 2 часа

Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет

,

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Свят Преди 2 часа

Ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

Свят Преди 2 часа

На Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Технологии Преди 3 часа

Apple иска функцията да е глобална и да се използва в ежедневието

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

България Преди 10 часа

През последните дни Евстатиева е била в болница в София

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Свят Преди 12 часа

Срещу него са повдигнати четири обвинения

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 10 - 16 ноември

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 10-16 ноември: Време за истини, решения и ново начало

Edna.bg

Дунав и Фратрия в битка за челото в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Шаби Алонсо не е притеснен от ситуацията в Реал

Gong.bg

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Nova.bg