Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Т ри дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.
Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ "Дул" в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.
Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността
По-рано снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.
Това е поредният подобен инцидент през последните дни, отбелязва Ройтерс.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2025
Unknown drones appear over Liege Airport and the Doel Nuclear Power Plant in Belgium.
The airport has been forced to shut down operations pic.twitter.com/RTzkxhJgrw